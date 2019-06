Ana Jurc je študirala španski jezik in književnost ter primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Še kot študentka je pred več kot petnajstimi leti začela delati na Multimedijskem centru RTV Slovenija (MMC), ki je bil v tistem času prvenstveno namenjen teletekstu. Tam je vpisovala kinosporede in prireditve po regijah. Svoje delo je tedaj, kot pravi, jemala še brez kakršnih koli drugih novinarskih ambicij, saj je bila prepričana, da se bo v prihodnosti ukvarjala z literarnim prevajanjem. Nato pa so zelo slučajno na MMC iskali kulturnega novinarja in Ana se je odločila, da se preizkusi na testiranju. Od tedaj je tesno vpeta v kulturno novinarstvo.

Največ piše o filmu, vendar pa skozi pisanja pogosto spremlja tudi druge umetnosti. Njeno delo je bilo mogoče spremljati tudi na prvem programu Televizije Slovenija, kjer je sodelovala pri oddaji Kino Fokus. V preteklosti sodelovala je pisala tudi za filmsko revijo Ekran in je članica slovenske veje FIPRESCI-ja, mednarodne zveze filmskih kritikov.

Najbolj formativno umetniško delo pa kljub temu zanjo ni film, temveč knjiga. Več v Avtoportretu.