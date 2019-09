Gesta, s katero se je za človekove pravice zavzel brazilski časopis z največjo naklado. Foto: Folha de S. Paulo

Župan Marcelo Crivella je namreč poskušal doseči umik vseh izvodov risoromana Avengers: The Children’s Crusade, ki so ga predstavljali na tamkajšnjem knjižnem sejmu. Njegov argument je bil, da gre za vsebino, ki ni primerna za otroke. (Še pred tem je organizatorjem bienala naročil, naj vse izvode risoromana zavijejo v črno plastiko, in tvitnil, da njegovi ukrepi "branijo družine".) Ko je pozneje naročil zaseg vseh izvodov izdaje, je bila ta menda tako ali tako že razprodana.

Kritiki njegove politike opozarjajo, da gre za metode, ki spominjajo na 21-letno obdobje cenzure, ki se je sicer končala leta 1985, a jo predsednik Bolsonaro pogosto opeva kot neke pretekle zlate čase. V nedeljo je brazilsko vrhovno sodišče ovrglo razsodbo, ki je potrdila Crivellovo cenzuro.

Časopis Folha de S. Paulo je hotel s prominentno objavo ilustracije "opozoriti na grožnje s cenzuro", kot se je izrazil urednik Sérgio Dávila.

Takojšnja reakcija

Brazilski youtuber Felipe Neto, ki ima 34 milijonov naročnikov svojega kanala, je na sejmu pokupil 14 tisoč izvodov različnih knjig z LGBTQ-tematiko, jih zavil v črno plastiko in jih brezplačno razdajal s svarilom: "Knjiga, neprimerna za nazadnjaške ljudi s predsodki." Skozi razstavni prostor so se sprehodili tudi demonstranti, zaviti v mavrične zastave in s transparenti v rokah. Istospolno usmerjeni pari so se v znak protesta poljubljali.

Neto je eden od številnih, ki Crivellovo cenzuro primerjajo s pogostimi homofobnimi izjavami predsednika Bolsonara. Preteklo soboto si je predsednik parado ob dnevu neodvisnosti ogledal v družbi Crivellovega očeta, škofa Edirja Maceda, ustanovitelja vplivne Univerzalne cerkve Božjega kraljestva. "Čeprav preživljamo najhujše čase od diktature, kar se tiče represije, smo tokrat ljudje združeni in enotni, da si ne bomo dovolili vsiljevati tujih moralnih vrednot," je za britanski The Guardian izjavil Neto.

Po desetih letih?

Potem ko je vest o "incidentu" obkrožila svet, se je oglasil tudi ilustrator risoromana Jim Cheung. V objavi na Instagramu je izrazil svoje presenečenje nad tem, da se je župan Ria de Janeira zapičil v delo, ki je staro že skoraj deset let. "Sporni" prizor po njegovih besedah zgolj "upodablja nežen trenutek med dvema likoma, ki sta v resni zvezi". To, da župan šele zdaj opozarja na knjigo, je "morda znak tega, kako zelo je izgubil stik s časom, v katerem živimo".

"Upam, da bodo krasni ljudje Brazilije, čudovito raznolik in ponosen narod, spregledali ta politični 'hrup' in pozornost raje usmerili na svetlobo, na slogo, ne pa na sejanje razdora in konfliktov. (...) Kot umetnik pripovedujem zgodbe; zgodbe o velikih junaštvih, sočutju in ljubezni, in to s kar najbolj raznolikimi junaki. Junaki, ki ponazarjajo vse življenjske poti ... LGBT-skupnost ne bo šla nikamor in sam premorem samo ljubezen ter podporo do vseh, ki se še vedno bojujejo za prepoznavnost in slišanost."