Žirija je v Lukasu Bärfussu prepoznala izstopajočega pripovednika in dramatika. Foto: EPA

Najprestižnejše nemško priznanje za literaturo gre letos švicarskemu pisatelju, esejistu in dramatiku. Žirija je v njem prepoznala izstopajočega pripovednika in dramatika.

"Gre za lastnosti, ki hkrati določajo Bärfussove eseje, v katerih avtor današnji svet spremlja z neustrašno preiskujočim, začudenim in prepoznavajočim pogledom," so zapisali.

Podelitev bo 2. novembra v Darmstadtu

Sedeminštiridesetletnemu pisatelju bo Nemška akademija za jezik in književnost nagrado v vrednosti 50.000 evrov podelila 2. novembra v Darmstadtu.

Med Bärfussova najbolj znana dela sodijo 100 dni (Hundert Tage) o genocidu v Ruandi, Koala o samomoru protagonistovega brata in drama Seksualne nevroze naših staršev (Die sexuellen Neurosen unserer Eltern).

Tudi v slovenskih gledališčih

Predstava v takratnem prevodu Dora ali spolne nevroze naših staršev je pred leti že zaživela na odrskih deskah celjskega gledališča, v mariborskem in koprskem gledališču pa so uprizorili predstavi Avtobus in Test. Po njegovi literarni predlogi je nastal tudi film Dora ali Spolne nevroze naših staršev, ki je bil leta 2015 prikazan na festivalu Berlinale.

V slovenščino je preveden njegov roman Koala. Pisatelj je bil lani gost festivala Fabula, v skopu Filmske fabule je bilo mogoče videti zgoraj omenjeni film. Takrat posnetim pogovorom z njim pa lahko prisluhnete v spodaj pripetih povezavah.

Leta 2013 je nastopil v sklopu festivala Vilenica, svoje delo je predstavljal v tedaj izdani Antologiji sodobne švicarske književnosti.

Nagrada za v nemščini pišoče avtorje obstaja od leta 1951

Akademija nagrado od leta 1951 podeljuje pisateljem, ki pišejo v nemškem jeziku. Nagrajenci morajo "na določen način izstopati s svojimi deli" ter "pomembno sodelovati pri oblikovanju sedanjega nemškega kulturnega življenja", piše v pravilniku nagrade.

Büchnerjevo nagrado so doslej med drugim prejeli Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) in Heinrich Böll (1967), lanska nagrajenka je bila Terezia Mora. Nagrada nosi ime po nemškem dramatiku in revolucionarju Georgu Büchnerju (1813-1837).

Lukas Bärfuss, švicarski pisatelj