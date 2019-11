Kot prvi bo na vrsti Arsov forum, sledila bo predstavitev zvočnih knjig RTV Slovenija, dogajanje pa bo sklenil literarni večer s pogovorom.

Ali Slovenci izdamo preveč knjig?

Ob 14.05 bo čas za Arsov forum, na katerem se bodo Nataša Detič, Samo Rugelj, Andrej Blatnik in Miha Kovač spraševali, ali Slovenci izdamo preveč knjig. Pogovor bo povezoval Blaž Mazi. Nemara poglavitna ugotovitev nedavno objavljene raziskave Knjiga in bralci VI pa je, da je po blagem upadanju v 90. letih minulega stoletja število nebralcev v Sloveniji znova naraslo, saj jih je trenutno toliko, kot jih je bilo leta 1979. To pomeni, da smo glede števila bralcev torej tam, kjer smo bili pred štirimi desetletji.

Nekdaj profesionalno založništvo pa se vse bolj spreminja v prostočasno dejavnost. Slovenci tako izdamo toliko knjig kot Norvežani, a le dobra polovica prebere vsaj eno knjigo letno, še ugotavljajo raziskovalci.

Radio Ars Slovenija šesto leto zapored organizira Arsov dan na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma. Posnetek je nastal lani, ko je Marko Golja gostil Anjo Golob, Stanislavo Repar in Miho Kovača. Foto: Radio ARS/Ivan Merljak

Zvočne knjige zbirke Slovenski literarni klasiki in sodobniki

Ob 17. uri bodo v okviru Arsove oddaje Izšlo je predstavljene zvočne knjige Martin Krpan Frana Levstika, Erotika Ivana Cankarja in Jezero Tadeja Goloba, nastale v sodelovanju Ars Radia Slovenija in ZKP RTV Slovenija - založbe kakovostnih programov, ki sta zasnovala zvočno zbirko Slovenski literarni klasiki in sodobniki.

Pri predstavitvi povesti, prepovedane pesniške zbirke in kriminalnega romana v obliki zvočnih knjig bodo sodelovali vodja založniške dejavnosti RTV Slovenija Mojca Menart, režiser Alen Jelen, glasbena dramaturgija Darja Hlavka Godina. Ob njih pa še igralec Branko Jordan, igralka in vokalistka Vesna Pernarčič ter kitarist Uroš Rakovec.

Tantadruj ali grenko-sladka novela o srčnih norčkih

Ob 18.45 pa se bo začel literarni večer in pogovor v okviru Arsovega domačega branja, posvečenega Cirilu Kosmaču in njegovemu Tantadruju. Gre za grenko-sladko novelo o srčnih norčkih, ki živijo v svojem svetu, nedojemljivi za norosti navadnega sveta, in se dotakne skoraj vsakega bralca. Vedno znova odpira vprašanja o strpnosti in drugačnosti, so zapisali organizatorji.

Literarni večer pripravlja Marjetka Krapež, na njem pa bodo sodelovali Domen Valič, Žan Koprivnik, Primož Pirnat, Eva Longyka Marušič. Ob njih pa še violinist Matija Krečič in Boris Magdalenc s t. i. čarobnim bobnom - hangom. Sledil bo še pogovor Vlada Motnikarja z dijaki gimnazije Vič (Mark Korošec, Maj Kastelic, Magdalena Radovanović in Erik Contreras Mencinger), beseda bo seveda tekla o Tantadruju.