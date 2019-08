Marcel Proust na posnetku iz leta 1895. Foto: Wikipedia

Gre za novele iz zgodnjih let Proustovega življenja,, ki so bile odkrite lani, je v ponedeljek sporočil založnik.

Pisateljeva odločitev proti takratni objavi

Teh devet besedil naj bi bilo izvorno del Proustove prve knjige, ki je izšla leta 1896 pod naslovom Radosti in dnevi, zbirke pesmi in kratkih zgodb. Pisatelj, ki je bil tedaj v dvajsetih letih, se je pozneje odločil, da teh besedil ne vključi v Radosti in dneve, piše francoska tiskovna agencije AFP.

Verjetno je menil, da bodo zaradi svoje drznosti žalila družbeni milje, v katerem so dominirale tradicionalne moralne silnice. Založnik

Besedila je odkril poznavalec Proustovega življenja in dela Bernard de Fallois, ki je tudi ustanovitelj založbe Fallois, ki bo izdala to zbirko novel. Kot so zapisali, s to raznoliko zbirko še neobjavljenih novel in besedil odkrivajo vire Proustovega dela V Swannovem svetu.

Zanimivo je, da je de Fallois umrl še v istem letu, kot je odkril te novele. Po pisanju AFP-ja je sicer že pred tem besedili odkril tudi v času avtorjevega življenja neobjavljen roman z naslovom Jean Santeuil kot tudi nedokončano besedilo, naslovljeno Contre Sainte-Beuve. Oba sta bila objavljeni v 50. letih prejšnjega stoletja.

Okoli 4.000-stranski cikel z več kot 2.000 liki

Francoski intelektualec, pisatelj, esejist in kritik Marcel Proust se je rodil leta 1871 in umrl leta 1922. Njegovo najbolj znano delo Iskanje izgubljenega časa, ki ga mnogi označujejo za eno od velikih mojstrovin zahodne književnosti, je izšlo v sedmih knjigah med letoma 1913 in 1927. Zadnje tri so izšle po njegovi smrti. Cikel obsega okoli 4.000 strani, vanj pa je vključenih več kot 2.000 likov. S svojimi deli je pomembno vplival na poznejše generacije avtorjev, še posebej s svojo mojstrovino Iskanje izgubljenega časa. (V slovenščini je izšla v prevodu Radojke Vrančič.)

Marcel Proust je bil večino življenja šibkega zdravja, prvi napad astme je doživel, ko mu je bilo devet let. Tukaj je na fotografijah z bratom. Foto: EPA

Raziskovanje takrat tveganih tematik

Na novo odkrita besedila razkrivajo mladega avtorja, ki ob ukvarjanju z novo pripovedno tehniko raziskuje takrat tvegane teme, kot sta telesna ljubezen in homoseksualnost. "Verjetno je menil, da bodo zaradi svoje drznosti žalila družbeni milje, v katerem so dominirale tradicionalne moralne silnice," so zapisali pri založbi de Fallois.

Zbirka, ki izide 9. oktobra, bo obsegala 180 stani ter bo poleg analiz in kritik vključevala tudi faksimile izvornih besedil, še piše AFP.