Knjižnica pod krošnjami ni bila odpovedana - začela se bo takoj, ko se vreme izboljša, najverjetneje že jutri. Organizatorji so se bili zaradi napovedi dežja prisiljeni odpovedati dogodkom ob odprtju, predvidenim za park Tivoli. Namesto tega bodo petnajsto izdajo prireditve proslavili na koncu sezone.

Letošnja Knjižnica pod krošnjami bo združila 15 krajev in 24 poletnih lokacij, od tega jih bo deset v Ljubljani. Poleg Tivolija bodo v avanturo med knjige vabili parka Zvezda in Tabor, Trnovska plaža, Vodnikova domačija, Petkovškovo nabrežje, vrt Plečnikove hiše, atrij Galerije Škuc, Botanični vrt in družinski center Mala ulica.

Letos take s soncem obsijane idile v parku Zvezda še nismo doživeli. Junij bo verjetno prijaznejši za branje na soncu. Foto: Matej Perko

Knjige podarijo založniki

Drugje po Sloveniji bodo bodisi celotno sezono ali zgolj nekaj poletnih dni brali v Polhovem Gradcu, Radgoni, Kranju, Zagorju ob Savi, Ribnici, Novi Gorici, Rašici, Novem mestu, Vrhniki, Komendi, Mali planini, Kanalu ob Soči, Polšniku in Kamniku. Nekje knjižnice že stojijo, drugje še bodo. Izbore knjig pripravijo na podlagi donacij domačih založb.

Dogodek v parku prerasel v nacionalno prireditev

Knjižnica pod krošnjami se je v teh letih iz spremljevalnega dogodka festivala v parku razvila v prepoznano prireditev, ki v primeru lepega vremena omogoča brezplačno branje, listanje in uživanje ob knjigah. V sezoni pritegne več kot 40.000 ljudi, tudi goste iz tujine, ki jim prav tako pripravijo izbor knjig, je na nedavni novinarski konferenci povedala idejna vodja projekta Tina Popović.

Organizator je zavod Divja misel, ki ob koncu sezone načrtuje, da bo vse lokacije branj v Ljubljani povezal s kolesi. 23. avgusta se boste lahko podali na kolesarski sprehod po ljubljanskih enotah Knjižnice pod krošnjami ‒ od Vodnikove domačije do Parka Tabor, Male ulice, Petkovškovega nabrežja, Parka Zvezda, Botaničnega vrta, Trnovske plaže, Plečnikove hiše, Galerije Škuc z zaključkom v Tivoliju.