Direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boos. Foto: EPA

Skupaj z vodjo programa tega dela sejma Simone Bühler bo Boos v sredo predstavnikom različnih vladnih resorjev predstavil priložnosti in učinke, ki jih naziv prinaša. Na Jaku so povedali, da bosta gosta v Sloveniji do petka, sprejel ju bo tudi minister za kulturo Zoran Poznič.

Na delavnici v Narodnem muzeju na Metelkovi bosta v sredo predstavila potencial in multiplikatorne učinke, ki jih državi prinaša naziv častne gostje na sejmu. Njuni predstavitvi bodo prisluhnili predstavniki različnih ministrstev, poslanskih skupin, vladnega urada za komuniciranje, Slovenske turistične organizacije, Mestne občine Ljubljana in zainteresiranih nevladnih institucij.

Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti se udeležuje 13 prevajalk in prevajalcev iz devetih držav. Foto: BoBo

Naziv vsako leto doseže izjemen medijski odmev

Naziv ima močno tradicijo, zato v nemškem prostoru in širše vsako leto doseže izjemen medijski odmev ter odpira številna vrata ter ustvarja priložnosti za različna področja kulture in kreativnih industrij, za gospodarstvo, turizem, kulinariko, izobraževanje, so zapisali na Jaku.

Teden intenzivnih mednarodnih aktivnosti

Slovenijo sta gosta obiskala v sklopu tedna intenzivnih mednarodnih aktivnosti, ki jih pripravljajo na Jaku. Poleg tega od 17. do 22. avgusta v Mariboru poteka 9. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, med 22. in 24. avgustom pa bodo po Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji študijsko popotovali tuji založniki leposlovja in humanistike.

Povečati število izidov vrhunskih prevodov slovenskih knjig na tujem

Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti se udeležuje 13 prevajalk in prevajalcev iz devetih držav. Njegov namen je povečati število izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, informirati prevajalce ter vzpodbujati čim tesnejše sodelovanje med slovenskimi avtorji, prevajalci ter slovenskimi in tujimi založbami. Ob strokovnem delu vključuje tudi literarne večere s priznanimi slovenskimi literati.

V treh dneh programa bodo spoznali številne slovenske avtorice in avtorje, med drugim Veroniko Simoniti, Bronjo Žakelj (na fotografiji), Natašo Kramberger in Dušana Šarotarja. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Študijskega potovanja po Ljubljani in Sloveniji se bo po podatkih Jaka udeležilo 17 založnikov in novinarjev iz šestih različnih držav. V treh dneh programa bodo spoznali številne slovenske avtorice in avtorje, med drugim Veroniko Simoniti, Bronjo Žakelj, Natašo Kramberger in Dušana Šarotarja. Na individualnih srečanjih z desetimi slovenskimi uredniki, založniki in prevajalci pa bodo podrobneje spoznali aktualno slovensko knjižno produkcijo, obiskali več knjigarn v središču Ljubljane, Narodno in univerzitetno knjižnico, Plečnikovo hišo, Švicarijo ter za konec še festival Dnevi poezije in vina na Ptuju.

Kot so še zapisali na Jaku, je to četrto tovrstno študijsko potovanje, ki je stkalo stike med založniki, vsako pa je privedlo tudi do sklenitve konkretnih pogodb za prevode slovenske literature. V tem okviru so Slovenijo lani obiskali založniki otroške in mladinske literature, pred tem pa dvakrat založniki in novinarji pretežno iz nemškega govornega območja.