Analiza rokopisa, papirja in pisateljskega sloga je razkrila, da je nihče drug kot kraljica Elizabeta I avtorica angleškega prevoda prve knjige Tacitovih Analov, ki je nastal v 16. stoletju. "Rokopisni prevod Tacitovih Analov, ki ga hrani knjižnica palače Lambeth, je delo Elizabete I," John-Mark Philo kategorično zatrdi v članku, ki ga je objavil zbornik The Review of English Studies.

Dobesedna prevajalka

"Elizabeta vloži veliko napora v ohranitev Tacitovega zgoščenega sloga pisanja in njegove slavne skoposti z besedami," izvemo v študiji. "S hvalevredno pozornostjo sledi tirnicam latinske slovnice - tudi, kadar zaradi tega zabriše pomen v angleščini."

Eno zadnjih velikih imen rimske književnosti

Publij Kornelij Tacit (ok. 56 - 117/20) je bil rimski zgodovinar in politik; njegova dela so še danes najpomembnejši zgodovinski vir iz obdobja zgodnjega principata. Kot član višjega sloja bil deležen izobrazbe pri največjih govornikih svojega časa, znan pa je bil predvsem po svojem jedrnatem slogu in analitičnosti. Anale je podnaslovil Ab excessu divi Augusti, gre pa za popis rimske zgodovine od Avgustove pa nekje do Neronove smrti. V Analih uvodoma poudari, da želi pisati objektivno, "brez jeze in pristranskosti" (sine ira et studio), kar je še danes priljubljen citat v zvezi z zgodovinopisjem oz. kritičnim pisanjem nasploh.



Vseeno pa ni nobenega dvoma, da Tacit vladarja Tiberija in Nerona naslika kot tirana; ne skopari niti s podrobnostmi v zvezi z moralnim razvratom in koerupcijo vladajočih elit.

Poslednja Tudorka

Elizabeta je bila peta in zadnja vladarica iz Tudorske dinastije. Nasledila je svojo polsestro Marijo I. in Angliji vladala v času enega od burnih obdobij njene zgodovine, med letoma 1558 in 1603. Med drugim je deželo ubranila pred agresijo španske armade, nikoli pa se ni poročila ali imenovala naslednika. Zato ji je zgodovina prilepila poimenovanje "Deviška kraljica".