Kamila Shamsie se je rodila in odraščala v pakistanskem mestu Karači, nato pa se preselila v London, kjer je napisala več romanov, med njimi so Broken Verses, Burnt Shadows in House Fire. Leta 2018 je osvojila nagrado Women's Prize for Fiction in bila uvrščena na seznam za nagrado Booker 2017. Foto: Reuters

Priznana romanopiska Kamila Shamsie je bila v začetku tega meseca razglašena za letošnjo dobitnico nagrade Nelly Sachs, poimenovane po judovski pesnici.



Nagrade letos ne bo

Osemčlanska žirija se je sedaj odločila, da prekličejo svoje glasovanje, ki so ga izvedli 6. septembra. Prav tako so se odločili, da leta 2019 ne bodo imenovali drugega dobitnika nagrade, poroča Al Jazeera.



"Kljub predhodnim raziskavam se člani žirije niso zavedali, da avtorica od leta 2014 sodeluje v bojkotu, usmerjenem proti izraelski vladi zaradi njene politike do Palestine," je zapisano v uradni izjavi komisije.



Politično opredeljevanje Kamile Shamsie, ki aktivno sodeluje v kulturnem bojkotu kot delu kampanje BDS (bojkot, sankcije, dezinvesticije proti Izraelu) proti izraelski vladi je očigledno v nasprotju z zakonsko določenimi cilji in duhom nagrade Nelly Sachs, so še dodali.

Svoboda vesti, svoboda izražanja

46-letna pisateljica se je na odvzem nagrade že odzvala na svojem Twitter računu. Povedala je, da je "vredno besa to, da bi bilo treba gibanje BDS, ki se bori proti izraelski vladi zaradi njihove diskriminacije in brutalnosti proti Palestincem, prikazati kot nekaj sramotnega in nepravičnega".



Žalosti jo, da se mora žirija ukloniti pritisku in odvzeti nagrado pisatelju, ki uveljavlja svojo svobodo vesti in svobodo izražanja. Pisateljica je za publikacijo MEE povedala, da je organizatorje nagrade Nelly Sachs prosila, naj vključijo v svojo izjavo za javnost o preklicu nagrade tudi njen odziv, vendar so jo zavrnili tudi pri tem.

Nagrado Nelly Sachs podelijo vsaki dve leti, zmagovalec pa prejme denarno nagrado v višini 15.000 evrov.