Predloge za kandidate za Cankarjevo nagrado zbirajo na Slovenskem centru PEN do 8. februarja, so sporočili z upravnega odbora Cankarjeve nagrade.

Izbrani avtor bo nagrado prejel za določeno literarno področje, ki ga je Cankar mojstrsko obvladoval, le enkrat. Foto: BoBo

Javni poziv je razpisal upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki ga sestavljajo predstavniki Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, ZRC-ja in SAZU-ja. Predstavili so ga v sredo na literarnem večeru v dvorani Društva slovenskih pisateljev in centra PEN, kjer so se poklonili Cankarjevi obletnici smrti, od katere letos mineva sto eno leto.

Pesniška zbirka, roman, dramsko delo, zbirka kratkih pripovedi ali esejev

"Cankarjeva nagrada je priznanje za vrhunsko literarno umetnino ter letni poklon velikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku, pesniku in esejistu Ivanu Cankarju. Podeli se lahko ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je z izvirnim literarnim delom – pesniško zbirko, romanom, dramskim delom, zbirko kratkih pripovedi ali esejev – torej z delom s kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja, trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico," so zapisali v pozivu.

Osrednja slovesnost bo v Cankarjevem domu na Vrhniki maja 2020. Foto: zrss.si

Mogoči kandidati so tista dela, ki so izšla v knjižni obliki v koledarskem letu, v katerem je objavljen javni poziv. Pri dramskem delu, ki ni bilo objavljeno, je enakovredna praizvedba v slovenskem jeziku, izvedena v koledarskem letu 2019.

Slovesnost bo v Kulturnem domu na Vrhniki

Finaliste in nagrajenko ali nagrajenca bo izbrala strokovna žirija. Lavreatka oziroma lavreat bo razglašen/-a šele tik pred podelitvijo nagrade na osrednji slovesnosti maja 2020, ki jo pripravljajo v Kulturnem domu na Vrhniki. Prvič bo Cankarjev nagrajenec le eden. Prejel bo denarno nagrado v vrednosti najmanj 1.000 evrov, diplomo in pisno utemeljitev.

Pobudniki literarne nagrade so predstavniki Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter SAZU. Pismo o nameri so podpisali že lani, letos pa so podpisali še akt o ustanovitvi nagrade, ki velja od 26. septembra.