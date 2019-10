Na nocojšnji slavnostni akademiji bodo tako predstavili knjigo o življenju "zamolčanega rodoljuba" avtorjev Mirka Osojnika in Bojane Verdinek.

Portret "izrednega Slovenca" Alojza Kuharja na pročelju farnega doma v Kotljah. Foto: Kotlje.si

Predstavitev knjige Zamolčani rodoljub bodo na prireditvi izvedli z branjem pisem, ki jih je Alojzij Kuhar (1895-1958) pisal prijateljem in sorodnikom. Pisma bo prebirala vnukinja Alojzijevega brata Ivana Kuharja, Danica Hudrap.

Knjiga po navedbah avtorja Mirka Osojnika upošteva spoznanja in zapise vseh Kuharjevih sodobnikov, tako prijateljev kot nasprotnikov, in vseh tistih, ki so tudi pozneje, predvsem v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, pisali o življenju in delu Hotuljca.

Duhovnik in diplomat, ki ga je življenje odpeljalo v New York

Alojzij Kuhar je bil rimskokatoliški duhovnik, politik, časnikar in zgodovinar, ki je umrl v New Yorku in je bil tam tudi pokopan. Bil je zelo izobražen. Po navedbah Wikipedie je leta 1918 končal celovško bogoslovje in bil kaplan v Dobrli vasi, leto kasneje je odšel v Pariz in diplomiral najprej iz diplomacije in nato še iz prava. Hkrati je delal v jugoslovanski diplomatski službi in bil dopisnik časnika Slovenec.

Po vrnitvi v Jugoslavijo je postal zunanjepolitični urednik Slovenca in sodelavec ljubljanskega radia. Pred napadom na Jugoslavijo je odšel v New York in nato v London, kjer je kot predstavnik Slovenske ljudske stranke sodeloval v delu begunske vlade in na BBC vodil oddaje za Slovence.

Po koncu druge svetovne vojne je ostal v Veliki Britaniji in leta 1949 diplomiral iz zgodovine na univerzi v Cambridgeu. Od leta 1950 je živel v ZDA in sodeloval s slovenskimi begunskimi organizacijami.

Slavnostno akademijo, ki se začne ob 18.00 v večnamenski dvorani v Kotljah, organizira Kulturno društvo Kotlje v sodelovanju s podružnično osnovno šolo v Kotljah.