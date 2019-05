Jernej Županič je osmi dobitnik nagrade kritiško sito. Foto: ARS

Za nagrado so bili nominirani še Alenka Jovanovski za pesniško zbirko Tisoč osemdeset stopinj, Kaja Teržan za pesniško zbirko Krog in Andrej Tomažin za zbirko kratke proze Anonimna tehnologija.

O nagrajencu je odločal kritiški forum v sestavi: Tina Bilban, Kaja Blazinšek, Matej Bogataj, Leonora Flis, Jelka Kernev Štrajn, Aljaž Koprivnikar, Petra Koršič, Aljaž Krivec, Barbara Leban, Goran Potočnik Černe, Diana Pungeršič, Anja Radaljac, Maja Šučur in Manja Žugman. Po pogovorih z nominiranci so Županiču nagrado izročili v soboto na sejemskem prizorišču pred Moderno galerijo v sklopu 24. slovenskih dnevov knjige.

Romaneskni prvenec Jerneja Županiča je, so zapisali v založbi, "edinstvena pripoved o družbenih trenjih, fantastična vizija sveta, ki mu vladajo predsodki in ki ga zaznamujejo nepremostljive vrzeli v odnosu do Drugega". "Mamuti so nekaj podobno čudežnega in zraven tudi malo srhljivega kot nosorogi iz Ionescove igre, v katere se postopno spreminjajo prebivalci mesta," je ob romanu, ki iz ljubezenske zgodbe med maksom in Maro prehaja v fragmentirano strukturo, zapisal kritik Matej Bogataj.

Nagrada, ki se ne ozira na literarne žanre

Kritiško sito je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. Pri izbiri nagrajenca sodeluje najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja sita prav vsi člani društva, na mrežici sita pa lahko ostanejo vse knjige ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo največ glasov kritiške žirije. Na tak način želimo pri podeljevanju nagrade zagotoviti tako strokovno težo kot tudi demokratičnost pri izbiranju nagrajenca, so zapisali v društvu.

Nagrado kritiško sito so doslej prejeli Katja Perat za pesniško zbirko Najboljši so padli, Maruša Krese za roman Da me je strah?, Davorin Lenko za roman Telesa v temi, Katarina Marinčič za roman Po njihovih besedah, Jure Jakob za zbirko kratke proze Hiše in drugi prosti spisi, Mojca Kumerdej za roman Kronosova žetev in Milan Jesih za pesniško zbirko Maršal.