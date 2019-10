Foto: EPA

Banville, dobitnik bookerja, večkrat omenjen kot zelo resen kandidat za Nobelovo nagrado, je v četrtek približno pol ure pred slovesno razglasitvijo nagrajencev v Stockholmu prejel klic, ki naj bi prišel z akademije. Sogovornik, ki je trdil, da je tiskovni predstavnik akademije Mats Malm, mu je sporočil, da je letošnji dobitnik.

Kmalu po razglasitvi poljske pisateljice Olge Tokarczuk kot nagrajenke za leto 2018 in avstrijskega pisatelja Petra Handkeja za leto 2019, je na telefonski odzivnik prejel sporočilo s pojasnilom, da je med odločevalci prišlo do nesporazuma, poroča publikacija The Irish Times.

"To je res kruta šala"

V sporočilu je lažni Mats Malm pojasnil različne napetosti znotraj akademije, ki so po njegovih besedah privedle do tega, da so odločitev preklicali in nagrado dodelili nekomu drugemu.

V akademiji trenutno preiskujejo, ali je klic prišel iz hiše ali od zunaj, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal Malm. "To je res kruta šala," je še dejal.

Zakaj ne bi verjel?

Banville je najprej verjel, da gre za pristno sporočilo. Ko je pozneje poskušal vrniti klic, mu ni uspelo. "Verjel sem. Klic je prišel iz Stockholma, zakaj ne bi verjel," je zagotovil za irski časopis.

Švedska akademija se je lani odločila za preložitev nagrade, potem ko so se spoprijemali s spolnim škandalom in domnevnimi kršitvami pravil o navzkrižju interesov. To dvoje je povzročilo globok razkol v tej ugledni instituciji, ki je po škandalu doživela prevetritev. Vendar pa Banville po pisanju časopisa The Irish Times misli, da so bili klici potegavščina, ne pa namera, da bi diskreditirali akademijo, ki je še vedno v okrevanju.

Nagradi bodo podelili v Stockholmu in Oslu 10. decembra, na obletnico smrti izumitelja dinamita Alfreda Nobela (1833‒1896).