Zvočno knjigo so ustvarili pod okriljem Amazonovega Audible. Na fotografiji kot lik Marmee March iz nove filmske adapatacije v režiji Grete Gerwig. Foto: Wilson Webb / IMDb

Igralki je tako zelo všeč govorjena beseda, da je vesela, kadar jo s filmskih studijev pokličejo, da mora ponovno prebrati vrstice. "Nekateri igralci se zaradi tega pritožujejo," je povedala za ameriško tiskovno agencijo AP. "Meni pa daje priložnost, da nekaj dodam k filmu."



Na vprašanje, ali ima v mislih še kakšno knjigo, ki bi jo posebno rada brala kot zvočno knjigo, je naštela igre Tennesseeja Williamsa in nekaj komedij.

Njeni prvi spomini na Čas deklištva, roman Louise May Alcott, segajo v trenutke, ko sta to priljubljeno literarno delo z babico skupaj prebirali, večinoma kar na glas. "Bil je neverjeten čas za branje te knjige," pravi. "Dogajalo se je približno v času, ko sem se odločila postati igralka."



V središču zgodbe so štiri sestre: 16-letna Meg, 15-letna Jo (Josephine), 13-letna Beth (Elizabeth) in najmlajša, 12-letna Amy. Živijo v malem mestu v Novi Angliji v času ameriške državljanske vojne.

Globoka navezanost na izmišljeno družino

52-letna igralka je že od vsega začetka navezana na družino March. Tako kot sestre iz romana so tudi njo tudi povečini vzgajale ženske. Njeni starši, igralca Bruce Dern in Diane Ladd, sta se razšla, ko je bila še majhna, zatem pa je veliko časa preživela z mamo in babico. Snemanje filma in branje zvočne knjige jo je spomnilo na njeno globoko navezanost na izmišljeno družino, zlasti na lik Marmee, piše AP. Ravno vloga mame Marmee ji je pripadla v filmski adaptaciji romana, ki ga je napisala in zrežirala Greta Gerwig.



Plemenita hoja v čevljih lika Marmee

"Hoditi moram v njen čevljih in razmišljati, kako to početi s plemenitostjo," je opisala svoj igralski proces. "Doživljam jo kot zmedeno, modro in smešno, kot muzo. Mislim, da svoje junake pogosto doživljamo kot angelske." V pogovoru z AP je Dernova povedala še, da so v času njenega filmskega snemanja knjigo brali tudi njeni otroci.

Filmska priredba romana Čas deklištva iz leta 1994 je priljubljena še danes. V njej so sestre March upodobile Trini Alvarado, Winona Ryder, Claire Danes in Kirsten Dunst, mamo pa je igrala Susan Sarandon. Foto: EPA

"Gre za zelo aktualno, sodobno in pomembno zgodbo o štirih ambicioznih dekletih, ki hočejo mnogo več, kot jim je svet v tistem trenutku sposoben dati. Ljudje se knjige spomnijo kot nekakšne zadrgnjene predviktorijanske moralke, a v njej se skriva veliko, veliko več," pa je o svojem videnju romana povedala režiserka Greta Gerwig.

Nova adapatacija Časa deklištva prihaja v slovenska kina v januarju 2020, prvič si bo slovensko občinstvo odmeven film lahko ogledalo na silvestrski večer v ljubljanskem Kinodvoru. Projekcija je že razprodana.