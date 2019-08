Poleg kuriranja je Wine tudi ustanovitelj podjetja Juniper Books, v katerem ustvarjajo knjižne ovitke po meri. Tako oblikuje domače knjižnice na podlagi zanimanj, avtorjev in barv.

Oskarjevka Gwyneth Paltrow je ena od oboževalk kuratorja knjižnih polic Thatcherja Wina. Foto: Reuters

"Knjige imajo lahko toliko stila kot vse ostalo"

Z personaliziranimi ovitki želi knjige estetsko sopostaviti s preostalim notranjim oblikovanjem doma. "Ljudje so vložili ogromno v to, kako izgleda njihov dom. Izbrali so omare, preproge, barve in okenske obloge. Zakaj bi se odločili za knjige, ki jih je oblikoval založnik? Knjige imajo lahko toliko stila kot vse ostalo," je povedal v intervjuju za publikacijo Town&Counrty, s katerim je dvignil precej prahu v medijih in na družbenih medijih.

Spregovoril je tudi o svoji najbolj slavni stranki Gwyneth Paltrow, ki je s svojo znamko Goop postala znana kot gurujka prestižnega življenjskega sloga. Povedal je, da je njen dom opremil z dodatnimi nekaj sto knjigami, in razširil knjižno zbirko otroških in mladinskih del.

Za ljubezen do knjig

Preureditelj polic s knjigami Wine je nedavno postal tudi avtor, njegov knjižni prvenec For the Love of Books (Za ljubezen do knjig) osvetljuje načine, kako ustvariti popolno knjižnico v vseh okoljih in kako na novo premisliti postavitve knjižnih polic.

Stoični filozofi kot trend

Trendi za opremljanje knjižnih polic so po njegovo knjige iz založb Taschen, Phaidon in Rizzoli, ki izdajajo dela o umetnosti, oblikovanju in arhitekturi. "Mislim, da jih ljudje zbirajo kot alternativo gledanju na zaslone," je še pojasnil v intervjuju. Povedal je, da imajo zdaj svoj trendovski trenutek tudi stoični filozofi, kot vedno priljubljene klasike pa izpostavil Ernesta Hemingwaya in Jane Austen.