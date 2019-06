Na prvem slovenskem LitLinku se bo med drugim predstavila Eva Markun, ki je za zbirko zgodb Menažerija prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec. Foto: JSKD

V Klubu Cankarjevega doma se bo danes ob 19.00 začela slovenska izdaja literarnega festivala LitLink. Festival, ki že nekaj let poteka na Hrvaškem, je zasnovan tako, da branja literatov poleg občinstva spremljajo tudi predstavniki uglednih založb, vsakič iz druge države, z namenom odkrivanja literarnih talentov, katerih dela bi prevedli.

Festival LitLink predstavlja alternativni model literarnih festivalov, saj branja spremljajo predstavniki založb iz drugih držav. "S tem so dogodki ciljno naravnani na dejavno promocijo prevajanja avtorjev iz manjših jezikov v večje. LitLink je bil v preteklosti odskočna deska za nekatera pomembna imena hrvaške književnosti, denimo Oljo Savičević Ivančević in Bekima Sejranovića, ki sta prevedena tudi v slovenščino," so zapisali organizatorji slovenske izdaje.

Prve priprave na Frankfurt na 2020

Poleg branj nemško govorečih avtorjev v Pulju, na Reki in v Zagrebu festival letos vključuje tudi branje nagrajenih slovenskih, nemško pišočih in hrvaških pisateljev v Ljubljani. "Festival je sproščenega značaja in omogoča bolj neformalno spremljanje dogodka ter sodelovanje med avtorji in občinstvom. Obenem je odlična priložnost za spoznavanje založnikov s slovenskega in nemškega govornega območja, za predstavljanje programa domačih založb pred knjižnim sejmom v Frankfurtu, katerega častna gostja bo leta 2022 Slovenija," še piše v sporočilu za javnost.

Jurij Hudolin je že od pesniškega prvenca pri osemnajstih letih eden od bolj prepoznavnih pesnikov in pisateljev v Sloveniji. Foto: MMC/Roman Šipič

Na festivalu se bodo nocoj predstavili Vesna Lemaić, Eva Markun, Andrej Tomažin, Jurij Hudolin, Goran Janković iz Slovenije, Nada Topić in Darko Šeparović s Hrvaške ter uveljavljena imena književnosti v nemškem jeziku Anke Stelling, Jonas Lüscher, Laura Freudenthaler in Jovana Reisinger. Med občinstvom pa bodo Kristine Listau in Jörg Sundermeier iz berlinske založbe Verbecher Verlag ter Jessica Beer iz salzburške založbe Residenz Verlag.

Slovenski del festivala bo kuriral in povezoval Muanis Sinanović. Za udeležbo na LitLinku so na voljo brezplačne vstopnice.