Gre za izvod v dveh knjigah, ki obsega skupno 481 pergamentnih listov. Foto: Ketterer Kunst

Rekordni znesek za Biblijo iz leta 1462 je odštel zasebni zbiratelj iz Švice. Knjigi z merami 42 x 31 centimetrov skupaj tehtata približno 20 kilogramov. V Gutenbergovi tiskarni v Mainzu sta jo ročno natisnila Gutenbergova neposredna naslednika Johannes Fust in Peter Schöffer, poroča nemška javna televizija ZDF.

Uporabljena pisava je gotica antiqua. Foto: Ketterer Kunst

Sploh prvi impresum v tiskani knjigi

V t. i. Fust-Schöfferjevi Bibliji je uporabljena pisava gotica antiqua, na zadnji strani pa je opomba o tiskarju in datum. Po navedbah dražbene hiše Ketterer Kunst gre za prvi impresum v tiskani knjigi nasploh. Ko je prišla iz tiskarne, je bila Biblija prepeljana v Italijo, kjer so bile dodane še filigransko ilustrirane inicialke v pisanih barvah in zlatu.

Iz zasebnih znova v zasebne roke

Kot piše nemška tiskovna agencija DPA, sta Fust in Schöffer skupaj domnevno izdelala 200 do 250 primerkov knjige, danes jih je ohranjenih le še 90 in še od teh večina fragmentarno. Trije so v zasebni lasti, večino drugih hranijo v knjižnicah in arhivih. Biblija, ki je bila prodana na ponedeljkovi dražbi, je bila tudi pred tem v zasebni lasti.

Johannes Gutenberg (1400–1468) je z iznajdbo tiska s premičnimi kovinskimi črkami povzročil revolucijo v tiskanju knjig. Znamenita Biblija, ki po njem nosi ime Gutenbergova Biblija, je bila natisnjena leta 1455.