Protestniki so pozvali k odgovornosti pred trgom. Foto: BoBo

Ta je pred Cankarjevim domom organiziral protest proti predstavitvi knjige Prvi spol Romana Vodeba na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu in pozval k "odgovornosti pred trgom". Protest so naslovili tudi na upravni odbor sejma, katerega predsednik Zdravko Kafol odgovarja, da vstopa na SKS ne more prepovedati nikomur.

Protestniki so se s hrbtom obrnili proti odru in brali. Foto: BoBo

Roman Vodeb je na sejmu predstavljal knjigo Prvi spol, ki je izšla v založbi Zimske urice. Foto: BoBo

Po besedah Aiche Boughazi je društvo pred dvema tednoma na upravni odbor SKS-ja naslovilo protestno pismo, v katerem so zahtevali, da se predstavitev knjige "samooklicanega psihoanalitika, predvsem pa seksista in ponosnega antifeminista" umakne s programa. Kot razlog med drugim navajajo, da "mizoginija in homofobija na tako uglednem in pomembnem sejmu nimata mesta", tudi v okviru tega, da nanj vabijo s podobo razsvetljenca Valentina Vodnika.

V sklopu protesta so zbrani prebrali izjavo za medije, nato pa se premaknili proti dvorani, v kateri je potekala predstavitev Vodebove knjige, ter se pri tem s hrbtom obrnili proti odru in brali knjige.

Foto: BoBo

"Vsak ima pravico do lastnega mnenja, nima pa vsak pravice, da svoja stališča javno izraža"

Kot je še dodala Aiche Boughazi, protest ni poziv k cenzuriranju Vodeba, temveč protest proti širši politiki SKS-ja, ki s tem, ko avtorju nudi prostor, legitimira njegova sporna stališča. Vsak ima pravico do lastnega mnenja, "nima pa vsak pravice, da svoja stališča javno izraža, še posebej, če so ta netolerantna", je dodala.

Društvo je zato upravni odbor pozvalo, da svoj kodeks delovanja "razširijo in vanj vključijo neke osnovne etične standarde, na podlagi katerih prostora dogodkom, kjer se širi sovraštvo, v prihodnje sistematično ne bodo dodeljevali".

Kot so zapisali v pozivu k udeležbi na protestu, je društvo protest organiziralo zaradi ignorance organizatorjev Slovenskega knjižnega sejma, ki v nastopu znanega šovinista Romana Vodeba ne vidijo težave. Foto: BoBo

"Na to, kaj nastopajoči povedo na dogodkih, sejem ne more vplivati"

Predsednik sejma Kafol je na protest odgovoril z besedami, da ni v vlogi, da bi komur koli preprečeval vstop na sejem, na katerem se zvrsti 300 dogodkov in več kot 1.000 nastopajočih. Kaj ti povedo na dogodkih, "sejem ne ve in ne more vplivati". Slovenski knjižni sejem "v tem trenutku nima nobenega razloga niti pravne osnove prepovedati vstopa svobodnemu državljanu RS, ki ni kazensko preganjan in njegova knjiga ni prepovedana", je dejal Kafol.