Ob današnji razglasitvi sta prva dva dobila tudi spominski plošči pred knjigarno Konzorcij.

Eden najboljših slovenskih književnih ustvarjalcev Boris A. Novak je tudi za otroke in mladino ustvaril izviren in izrazno močan opus, s katerim se uvršča v sam vrh mladinske in otroške književnosti na Slovenskem. S svojim ustvarjanjem je pustil globoko sled ter slovensko literarno in kulturno krajino zaznamoval za vedno, je v utemeljitvi zapisala žirija, ki ji je predsedoval glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigelj.

Poleg obsežnega pesniškega opusa Boris A. Novak piše tudi dramatiko, poezijo za otroke, otroške pravljice in prevaja iz številnih jezikov. Od leta 2007 je tudi redni profesor na oddelku za Primerjalno književnost in literarno teorijo. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Za Jelko Godec Schmidt pa je zapisala, da skorajda ni otroka na Slovenskem, ki ne bi vzljubil njenih razigranih, hudomušnih in sočutnih pošasti, živali in otrok. "Njene ilustracije pripoveduje na enostaven, skromno okrašen način, na videz robusten, a slikarsko močan in ekspresiven.(...) Podobe so videti kot skrivnostni prizori, kjer slutimo stare pripovedke, a skrojene, konstituirane in naslikane za današnji čas."

Jelka Godec Schmidt je Levstikovo nagrado dobila že leta 1997, zdaj pa ji je pridala tudi priznanje za celoten opus. Foto: BoBo

Pesnica, pisateljica in pravljičarka Anja Štefan je Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo dobila za Drobtine iz mišje doline z ilustracijami Alenke Sottler. "V mišji dolini so stopinje vsega sveta. Razsipno razdajajoče se in neusmiljeno jemajoče. Hudomušno razigrane in sem ter tja bridko ošiljene. Tako nadrobno odtisnjene. Žlahtne.(...) Drobtine iz mišje doline so katedrala, a brž potem drobcen vrisk, ki ga bo zdajci zametel sneg. Prav tako kot Življenje," je zapisala žirija, ki jo je vodila pesnica in pisateljica Tjaša Koprivec. Nagrajenko so izbrali iz nabora 28 del od prejšnje podelitve Levstikovih nagrad, ki se je skrčil na pet nominirancev.

Za antologijo Svet je kakor ringaraja je pesnica, pisateljica in pripovedovalkaAnja Štefan napisala nekaj pesmi o miškah - Alenka Sottler pa jih je upodobila. Tako je nastala samostojna knjiga Drobtine iz mišje doline. Foto: Mladinska knjiga

Ana Zavadlav pa je Levstikovo nagrado za izvirne knjižne ilustracije dobila za celoten opus knjig zadnjih dveh let, še posebej pa za knjigo Čriček in temačni občutek Toona Tellegena.

"Ana je spretna v kompoziciji in pretanjena v koloritu. Njeni junaki se izražajo z intenzivno, a prefinjeno govorico telesa.(...) Lahko je le pogled ali divji preval junaka, vedno je videti naravno in predvsem zgovorno. V njenih delih si podajata roko skoraj moška odločnost risbe in ženska občutljivost za tonske finese barv," je presodila komisija, ki ji je predsedovala Jelka Reichman. Izbirala je med 35 deli oziroma nazadnje petimi nominiranci.

Kratki živalski roman priljubljenega pisatelja Toona Tellegenaje v izvirniku prvič izšel leta 1999, danes pa velja za klasiko nizozemske književnosti. Slovensko izdajo je ilustrirala Ana Zavadlav. Foto: Mladinska knjiga

Nagrajenci samo vsako drugo leto

Kot je na razglasitvi pojasnila urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi Irena Matko Lukan, je Levstikova nagrada najstarejša založniška nagrada v Sloveniji. Prvič so jo podelili leta 1949 z namenom spodbude domačim ustvarjalcem k ustvarjanju za otroke in mladino. Sprva so jo podeljevali vsako leto, od leta 1989 jo podeljujejo bienalno. Levstikovi nagradi za življenjsko delo pa založba podeljuje zadnjih 20 let. Prejemnikom teh nagrad postavijo tudi spominsko obeležje pod arkadami pred Konzorcijem.

Nagrade bodo podelili zvečer v Tacnu. Nagrajenki za izvirno leposlovno delo in izvirne ilustracije bosta dobili po 2000 evrov neto, nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto.