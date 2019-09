Avtorji v angleščini napisanih del se bodo potegovali za 50.000 funtov vredno nagrado za najboljši roman leta.

Nominirancev je šest, a z naskokom največji literarni zvezdi letošnjega izbora sta Margaret Atwood in Salman Rushdie. Foto: AP

Kanadska pisateljica je doslej razkrila le, da se bo roman The Testaments začel 15 let po koncu Dekline zgodbe in bo prav tako postavljen v fiktivno državo, poimenovano Gilead. Gre za teokratsko diktaturo, ki korenini v puritanstvu 17. stoletja, in je nadomestila ameriško liberalno demokracijo. Foto: Amazon

Ena najrelevantnejših živečih kanadskih avtoric Margaret Atwood, ki je leta 2000 dobila bookerja za roman Slepi morilec, je tokrat v igri za nagrado z romanom The Testaments - pa čeprav knjige, ki uradno izide šele naslednji teden, ni prebral še noben navaden smrtnik. The Testaments je nadaljevanje feministične distopije Deklina zgodba iz leta 1985, ki je zadnja leta spet zelo priljubljena zaradi istoimenske televizijske adaptacije, ki sicer osnovno zgodbo romana nadaljuje samostojno.

Najskrbneje varovana skrivnost v založništvu

Izzid romana, ki je napovedan za 10. september, bodo po celem svetu pričakali s polnočnimi prireditvami in zabavami v knjigarnah. Zaplet je zaenkrat še skrbno varovana skrivnost, je pa postavljen v čas 15 let po tem, ko je protagonistka OdFreda poskušala pobegniti izpodjarma teokratskega režima distopične Amerike.

Predsednik žirije Peter Florence je priznal, da je bilo priti do recenzentskih kopij knjige "neverjetno zapleten postopek", češ da je varovana s "srboritimi" prepovedmi razkritja. A očitno je bilo vredno truda, saj je roman opisal kot "divjo in čudovito knjigo, ki s posebno močjo in gorečnostjo nagovarja današnjo družbo po vsem svetu". "Pričakovanja so za Atwood še posebej visoka - in z lahkoto jih je presegla. Komaj čakam, da bodo vsi prebrali roman."



Kako Don Kihot preživi v 21. stoletju?

Dobitnik bookerja za roman Otroci polnoči Rushdie je tokrat žirijo prepričal z delom Quichotte. Asociacija na Miguela de Cervantesa je namrena: roman je namreč "reinterpretacija" prvega modernega romana v zgodovini, Don Kihota, a postavljena v sodobno Ameriko.

Rushdiejev 14. roman sicer mnogih literarnih kritikov ni prepričal - The Observer je pikro pripomnil, da je pisatelj "le redko tako duhovit, kot misli, da je", The New York Times pa je vsa Rushdiejeva novejša dela "vse bolj majava, prenabuhla in manieristična".

Na ožjem seznamu del je tudi roman An Orchestra of Minorities nigerijskega avtorja Chigoziea Obiome, v katerem avtor pripoveduje zgodbo o kmetu, ki v majhnem nigerijskem mestu vzreja kokoši.

Po prvih napovedih ima še najmanj možnosti za zmago ter skoraj 1000 strani dolg roman Lucy Ellmann Ducks, Newburyport, ki je napisan kot monolog neke ameriške gospodinje. Če bi avtorica prejela nagrado, bi njen roman postal najdaljši zmagovalec v zgodovini podeljevanja nagrade.

Za nagrado se bosta potegovali še britansko-nigerijska avtorica Bernardine Evaristo z naslovom Girl, Woman, Other s pripovedjo o življenju temnopoltih britanskih družin in priljubljena pisateljica turškega rodu Elif Shafak, ki v romanu 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World poda opis turškega podzemlja.

Elif Shafak. Foto: EPA

Nominirance, ki so jih razglasili v torek v Britanski knjižnici, je izbrala žirija, ki jo sestavljajo Peter Florence, Afua Hirsch, Liz Calder, Xiaolu Guo in Joanna MacGregor. Zmagovalni roman bodo razglasili 14. oktobra.

Lani je nagrado man booker, ki jo podelijo avtorjem in avtoricam, ki pišejo v angleščini, prejela severnoirska avtorica Anne Burns, ki je žirijo prepričala z romanom Mlekar.

Od leta 2002 do letos junija je bila nagrada imenovana man booker. Nagrada je sicer nastala leta 1969 kot odgovor na francosko Goncourtovo nagrado. Sprva so nagrajevali le dela britanskih avtorjev, pozneje pa so upoštevali tudi druge v angleščini pišoče avtorje, od leta 2014 tudi ameriške.