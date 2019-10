Margaret Atwood, ki je tokrat z bookerjem nagrajena drugič, je pri 79 letih postala najstarejša prejemnica nagrade, Bernardine Evaristo pa je prva temnopolta ženska nagrajenka.

Margaret Atwood. Foto: EPA

Čeprav pravila ne dovoljujejo delitve nagrade, so člani komisije po petih urah razprav vztrajali, da se ne morejo odločiti med romanom The Testaments (Pričevanja) in delom Girl, Woman, Other. "Bolj kot smo razpravljali, jasneje je postalo, da sta nama všeč obe in da ju želimo nagraditi," je po poročanju BBC-ja povedal predsednik komisije Peter Florence.

Kar je pred leti bilo kot znanstvena fantastika ...

Ko so razglasili zmagovalki, se je kanadska pisateljica Margaret Atwood pošalila, da glede na njeno starost ne potrebuje vse te pozornosti in je vesela, da si jo deli s kolegico.

Atwoodova je prestižno nagrado že prejela leta 2000 za roman Slepi morilec, tokrat pa so nagradili njeno nadaljevanje Dekline zgodbe (ki je bila pred 33 leti prav tako kandidatka za to nagrado). Roman Pričevanja se začenja 15 let po zaključku prvotne zgodbe in je postavljen v alternativno državo Gilead, kjer so ženske zasužnjene in nimajo nobenih pravic. O dogajanju nam pripoveduje Teta Lidija, ena izmed nadzornic dekel, ter dve najstnici. "Čeprav se je to pred leti zdelo kot znanstvena fantastika, pa so danes že povsod vzniknili skrajneži," je v obrazložitvi med drugim dejal predsednik komisije. V neki knjigarni so roman sicer že ob začetku prodaje pred tedni označili z nalepko bookerjev zmagovalec.

Zgodbe, ki v sodobni literaturi niso zastopane

Britansko-nigerijska avtorica Bernardine Evaristo pa je nagrajena prvič, in sicer za pripoved o življenju 12 večinoma temnopoltih britanskih žensk z naslovom Girl, Woman, Other. Zgodba protagonistk, starih med 19 in 93 let, se razteza čez več kot 100 let. "Opisani karakterji prikazujejo krasen spekter današnjih britanskih temnopoltih žensk. So zgodbe in ljudje, ki v sodobni literaturi niso bili vidno zastopani, zato je to delo prelomno in upamo, da bo spodbudilo tudi druge založnike," je izpostavil Peter Florence.

Šest nominirancev

Nagrada booker je namenjena proznim delom, prvotno izdanim v angleščini.

Letos so bili med nominiranci še Salman Rushdie (Quichotte), Chigozie Obioma (An Orchestra of Minorities), Lucy Ellmann (Ducks, Newburyport) in Elif Shafak (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Do zdaj so si jo delili le dvakrat - leta 1974 in 1992 - a so nato spremenili pravila, ki tega ne dovoljujejo več. Čeprav so vodilni v funaciji, ki podeljuje nagrado, tudi tokrat vztrajali, da ne dovolijo dveh zmagovalcev, je komisija ostala neomajna. Tudi po večurni razpravi in glasovanju je bil izid izenačen.