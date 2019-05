Avtorica trenutno opravlja doktorat iz filozofije in pripravlja romaneskni prvenec. Foto: Osebni arhiv Ane Schnabl

V obrazložitvi piše, da zbirko določa "subtilna in bogata psihologizacija likov". Delo je z naslovom Odvezani v hrvaščini izšlo pri založbi Partizanska knjiga v prevodu Jelene Dedeić.

Intima in temne plati odnosov

Ana Schnabl (1985) se po utemeljitvi žirije v nagrajeni zbirki Razvezani osredotoča na intimo in temne plati odnosov, med drugim na nasilje med partnerjema in konflikte med starši in otroki. "Avtorica zelo prepričljivo in ostro profilira neodgovornost in neprizadevnost moških likov do svojih najbližjih z vrhuncem v najdaljši, osrednji zgodbi zbirke Veliki voz. Ana Schnabl vestno vodi dogajanje ter se ob tem poigrava z bralčevim vedenjem in pričakovanji, na koncu zgodbe pa ga ne pusti ravnodušnega," je presodila žirija.

Deset zgodb, zgrajenih okoli različnih čustvenih stanj

S kratkoproznim prvencem Razvezani, ki je leta 2017 izšel pri založbi Beletrina, je Ana Schnabl veliko zanimanja vzbudila tudi v Sloveniji. Zanj je v sklopu 33. slovenskega knjižnega sejma prejela nagrado za najboljši prvenec. Zbirka Razvezani prinaša deset zgodb, zgrajenih okoli različnih čustvenih stanj. Od nekdaj so jo zanimali ljudje, čustveni mehanizmi in vse tisto, česar si posamezniki ne upajo priznati, je povedala ob izidu prvenca.

Poleg dela Ane Schnabl sta bili v konkurenci za nagrado še deli Pust avtorice Jane Rastegorac Vukomanović ter Kutijica avtoric Sanje Peršić in Lucijane Pendo.

Nagrada je ime dobila po Edu Budiši

Nagrado Eda Budiše Mestna knjižnica Pazin v sodelovanju s Hišo za pisce podeljuje od leta 2012 za najboljšo v letu poprej objavljeno zbirko kratkih zgodb, katere avtor je star do 35 let. Poimenovana je po rovinjskem literatu Edu Budiši (1958–1984), namenjena pa avtorjem iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Hrvaške, pa tudi avtorjem iz srednje in jugovzhodne Evrope, katerih dela so dostopna v jeziku ene izmed omenjenih držav.

Nagrajencu pripadata enomesečna rezidenca v Hiši za pisatelje in denarna nagrada 1.000 evrov. Dosedanji dobitniki nagrade so Srđan Srdić, Marko Pogačar, Bojan Krivokapić, Ivana Bodrožić, Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska in Miloš K. Ilić.