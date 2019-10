Avtorica pripoveduje zgodbo o prijateljstvu med luno in deklico. Foto: KUD Sodobnost

Avtorica pripoveduje zgodbo o prijateljstvu med luno in deklico. Poetično besedilo in čarobne ilustracije bralca na igriv način opozarjajo na drobne čudeže narave, ipše na spletni strani založbe.



"Andreja Peklar je ustvarila odlično avtorsko slikanico o prijateljstvu med deklico in luno, ki govori tudi o tem, kako se luna čudežno spreminja, o prepletenosti otroškega in živalskega sveta, o strahu in radovednosti. Sporočilno minimalistično verzno besedilo (...) učinkovito nadgrajujejo prav posebne poetične ilustracije, ki vključujejo vrsto navezav na obliko in barvo lune v drugih likovnih podrobnostih: znakih, barvah gozda, odsevih na gladini. Tematizacija materinske skrbi lune, ki bedi nad otrokom, je v igrivi zamenjavi vlog izpeljana besedilno in likovno prepričljivo; slikanico odlikujejo še močna celostna likovna podoba ter izjemno vzdušje, ki je likovno ekspresivno, a nikoli nazorno ali enoplastno," je zapisala žirija v sestavi Igor Saksida, Urška Bonin, Tomaž Zupančič in Zdravko Kafol.

Žirija je pregledala 31 slikanic, ki so jih založbe kot prijavitelji poslale na razpis. Za nagrado je bilo nominiranih šest slikanic.

Nominiranke so bile še O začaranem žabcu (Andrej Rozman Roza, Zvonko Čoh; Mladinska knjiga), Ptiči?! (Lila Prap; Mladinska knjiga), Krst pri Savici (France Prešeren, Damijan Stepančič; Miš) Pod srečno zvezdo (Helena Kraljič, Tina Dobrajc; Morfemplus) in Petelinček prebudi upanje (Vesna Radovanovič, Kristina Krhin; Ajda, IBO Gomboc).

Lani je nagrado prejela slikanica s črtico Ivana Cankarja Skodelica kave z ilustracijami Petra Škerla.

Nagrado Kristine Brenkove podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije.