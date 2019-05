V Nebesnih telesih avtorica opisuje postkolonialno evolucijo svojega rodnega Omana skozi prizmo zgodbe o ljubezni in izgube treh sester.

Dela Jokhe Alharthi so bila prevedena že v več svetovnih jezikov, tudi v nemščino, italijanščino, korejščino in srbščino. Foto: EPA

Prestižno, 57.000 evrov vredno literarno nagrado, podeljujejo delom z vsega sveta, ki so bila prevedena v angleščino in izšla v Veliki Britaniji. Tako kot vsako leto si jo tudi letos enakovredno razdelita avtor in prevajalec - v tem primeru Alharthi in prevajalka Marilyn Booth, ki poučuje arabsko literaturo na Univerzi Oxford.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da roman Celestial Bodies ponuja bogat, angažiran in poetičen vpogled v družbo v tranziciji in v navidezno nepomembna življenja. V ospredju romana so sestre, ki živijo v omanski vasici in so priče prehodu svoje države iz tradicionalne v kompleksno moderno družbo. Avtorica v delu razkriva tudi njihovo družinsko zgodbo ter ljubezenske zveze. Mayya se je po ljubezenskem razočaranju poročila v bogato družino, Asma se je poročila iz dolžnosti do družine, Khawla pa čaka na moškega, ki se je izselil v Kanado.

Kar se v resnici naučimo o "arabskem svetu", je to, da obstajajo izjemni literati ... In to v celotni regiji - ne samo v bolj znanih centrih ustvarjalne aktivnosti, kot so Egipt, Palestina, Libanon in Maroko, ampak tudi v manj literarno razvpitih državah, kakršna je Oman. prevajalka Marilyn Booth

Brez klasičnih stereotipov o arabskem svetu

Predsednica žirije Bettany Hughes je presodila, da nagrajeni roman razkriva tudi nekatere moteče elemente naše skupne zgodovine, ob tem pa se subtilno upira klišejem, ki se tičejo rase, spola in suženjstva. "Zdelo se nam je, da dobivamo dostop do idej in izkušenj, na katere v angleškem jeziku ponavadi ne naletimo. V svoji analizi spola, družbenih razredov in rase se izogne vsem predvidljivim stereotipom. Na vsakem koraku so presenečenja. Zaljubili smo se."

Štiridesetletna Jokha Alharthi je pred romanom Celestial Bodies izdala dve zbirki kratkih zgodb, knjigo za otroke in tri romane v arabskem jeziku. Na Univerzi v Edinburghu je študirala klasično arabsko poezijo, trenutno pa poučuje na Univerzi Sultan Qaboos v Maskatu v Omanu.

Pisateljica Jokha Alharthi in profesorica Marilyn Booth, ki je njen roman prevedla v angleščino. Foto: EPA

Že ko se je roman Nebesna telesa uvrstil v širši izbor za nagrado, je prevajalka Booth komentirala, kako vesela je, da lahko omansko književnost predstavi svetu. Moti jo le, da ljudje arabsko književnost pogosto vidijo kot "vodič po arabskem svetu, ne pa v prvi vrsti kot umetnost, kot premikanje meja tega, o čem razmišljamo in pišemo". "Kar se v resnici naučimo o "arabskem svetu", je to, da obstajajo izjemni literati ... In to v celotni regiji - ne samo v bolj znanih centrih ustvarjalne aktivnosti, kot so Egipt, Palestina, Libanon in Maroko, ampak tudi v manj literarno razvpitih državah, kakršna je Oman."

Pet nominirank, en nominiranec

Za nagrado so bile letos nominirane tudi francoska avtorica Annie Ernaux za roman Leta, nemška pisateljica Marion Poschmann za roman The Pine Islands, čilska avtorica Alia Trabucco Zeran za roman The Remainder ter poljska pisateljica Olga Tokarczuk, ki je žirijo mednarodnega man bookerja lani prepričala s prevodom dela Beguni. Tokrat je bila nominirana za roman Pelji svoj plug čez kosti mrtvih.

Edini moški v ožji konkurenci za nagrado pa je bil kolumbijski pisatelj Juan Gabriel Vasquez z romanom The Shape Of The Ruins.