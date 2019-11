Po Sloveniji imamo 58 splošnih knjižnic. Foto: Združenje splošnih knjižnic

Lovoriki Združenja splošnih knjižnic so podelili danes na osrednji nacionalni prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic, ki je potekala v Mariboru.

Združevanje dveh svetov in nova digitalna orodja

Mariborska knjižnica je prejela priznanje za projekt Hokejska bralna postava, ki na inovativen način združuje dva svetova, knjižnice in hokejsko ekipo, in nagovarja specifično ciljno skupino mladih športnikov in staršev v obdobju, ko obisk mladih v knjižnicah upada, so sporočili iz združenja.

Tržiška knjižnica pa je s projektom Digitalno=realno=normalno stopila zunaj običajnih okvirov s festivalom o novih digitalnih orodjih, s katerim je približala digitalno prihodnost več kot 300 obiskovalcem festivala in celotni lokalni skupnosti.

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič. Foto: www.mojaobcina.si

"S priznanji nagradimo inovativnost v knjižnicah in spodbujamo naše sodelavce, da uresničujejo projekte, ki približujejo knjižnice ljudem in sodobnemu času," je na podelitvi poudarila predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen.

Teden splošnih knjižnic V tednu splošnih knjižnic v vseh 58 splošnih knjižnicah po Sloveniji pripravijo različne dogodke, s katerimi vabijo k obisku vse generacije. V ponedeljek so v knjižnicah potekali dogodki z ekološko noto, v torek so se obiskovalci seznanjali z različnimi informacijskimi viri, storitvami in gosti, danes poteka osrednje praznovanje splošnih knjižnic, v četrtek bodo knjižnice svoje obiskovalce ozaveščale o pravici vedeti kot osnovni pravici dostopa do znanja in informacij, v petek pa bodo ob dnevu zelenih knjig obiskovalci brali knjige, obarvane z zeleno barvo ali vsebino.

Podpora prenovi knjižnice v Mariboru

Običajno sicer podelitev nagrad poteka v prostorih Mariborske knjižnice, tokrat pa so jo organizirali v dvorani Instituta informacijskih znanosti (IZUM), ki je po besedah predsednice združenja pomembna ustanova za razvoj znanja.

"S tem želimo poudariti pomembnost povezovanja kulturnih in drugih institucij v lokalnih okoljih in nacionalno. Skupaj imamo odgovornost, poslanstvo in aktivno vlogo, da s svojimi storitvami prispevamo k boljši družbi, tako da razvijamo tehnologije, zbirke, znanje, dostopnost, možnosti za vse generacije. Hkrati pa s tem podpiramo projekt prenove knjižnice v Mariboru," je dejala Vesna Horžen.

Več kot desetletna prostorska agonija

Saga s prostori osrednje enote Mariborske knjižnice po besedah direktorice Dragice Turjak traja že več kot desetletje, časa za odlašanje pa ni več. "Knjižnica potrebuje primerne prostore, da bomo lahko razvijali inovativne projekte za ljudi in da se bodo občani v knjižnici dobro počutili. To je namreč bistvo in poslanstvo knjižnic. In ponosni smo na nagrado – strokovna priznanja vedno veliko štejejo," je poudarila.

Mariborska knjižnica. Foto: Mariborska knjižnica

Ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot

Kot je poudaril Marjan Gujtman z ministrstva za kulturo, so slovenske splošne knjižnice s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot.

"Z bogatimi izkušnjami obvladovanja informacij in kritičnim pristopom k zbiranju, urejanju, analizi in uporabi podatkov lahko knjižnice pomembno prispevajo k boljšemu življenju zdajšnjih in prihodnjih generacij ter k ohranjanju življenjskega okolja. Ker so bile splošne knjižnice vedno družbeno odgovorne ustanove, ne dvomim, da k temu ne bi bile usmerjene tudi v prihodnosti," je še dejal Gujtman.