Priljubljeni Argentinec že leta potuje po svetu in pripoveduje o svojih videnjih sveta, razmišljanju in knjigah. Bucayeva dela, doslej prevedena že v 32 jezikov, pripovedujejo o brezčasnih temah, piše o ljubezni, strahu, upanju in pogumu. Zdravilne zgodbe, ki jih že vse življenje zbira iz najrazličnejših kultur, bo predstavil na razprodanih predavanjih 11. in 13. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Kot je povedal v enem od pogovorov, je zgodba, ki mu je spremenila življenje, "zavest o tem, da imam svojo zgodbo, svojo osebno zgodovino. Moji stari starši, ki so emigrirali v Argentino, nepismeni in brez znanja jezika, moji starši, ki so mi vcepili ljubezen do knjig, moji pacienti in bližnji prijatelji, ki so me spodbujali, da sem se iz zdravnika prelevil v pisatelja".