Razstavo lahko ujamete do konca tedna. Foto: BoBo

Na 27. razstavi Bologna po Bologni predstavljajo 550 knjižnih naslovov. Odprla jo je slovesnost, ki jo je pospremil pogovor o ustvarjanju za otroke in pomenu družinskega branja. O tem sta razmišljali pisateljica Nataša Konc Lorenzutti in ilustratorka Ana Zavadlav, ki sta združili svoje ustvarjalne moči pri nastajanju knjige Nisem smrklja. Pogovor je povezovala urednica otroškega leposlovja Irena Matko Lukan.

Pogovoru in glasbenemu programu v izvedbi solistov Pevske šole Glasbene matice Ljubljana sledi strokovni dan za knjižničarje, na katerem bo predsednica slovenske sekcije IBBY Tilka Jamnik predstavila novosti s sejma otroških knjig Bologna 2019 in nagrajene knjige.

Bologna po Bologni prinaša najboljše knjige z letošnjega 56. sejma otroških knjig v Bologni, torej nagrajene v vseh petih kategorijah. Poleg štirih tradicionalnih kategorij nagrade Bologna Ragazzi Award: leposlovje, poučno, prvenci in t. i. novi horizonti, so prvič podelili še nagrado za knjige za najmlajše otroke toddlers (kobacajčki).

Razstavljenih je 550 knjižnih novosti. Foto: BoBo

Nagrada za leposlovje je šla knjigi o Ostržku čeških avtorjev Chrudoša Valouška in Vojtecha Maška. Med poučnimi knjigami je najbolj prepričalo delo portugalske avtorice Isabel Minhos Martins, ki razkriva velika odkritja iz preteklosti. Nagrajeni prvenec Julian is a Mermaid ameriške avtorice Jessica Love sporoča, da z domišljijo lahko postanemo tudi morska deklica, novi horizonti pa s knjigo A History of Pictures britanskih avtorjev Davida Hockneya in Martina Gayforda bralca popeljejo v zgodovino slikarstva. V novi kategoriji je nagrajena igralna knjiga Barbare Castro Urio iz Španije, ki uspava majhne mucke.

Rdeča nit letošnje razstave je spodbujanje družinskega branja in pismenosti, na kar bodo opozorili z izborom knjig, pa tudi s celostno podobo razstave in s spremljevalnimi prireditvami. Razstavo spremlja podoba Ane Zavadlav, ki je v Bologni doživela posebno priznanje, saj so organizatorji bolonjskega sejma uvrstili njene ilustracije iz knjige Toon Tellegen: Čriček in temačni občutek na kurirano ilustratorsko razstavo.

Knjigarna Konzorcij pripravlja razstavo v sodelovanju s Pionirsko ‒ centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana in Slovensko sekcijo IBBY.