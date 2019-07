Podelitev Veronikine nagrade in zlatnika poezije, ki ga letos prejme Ervin Fritz, bo 27. avgusta na Starem gradu v Celju.Foto: ARS

Žirija je v izbor uvrstila zbirke Esada Babačića Odrezani od neba, Nine Dragičević Ljubav reče greva, Anje Golob da ne da ne bo več prišla ..., Klarise Jovanović Izgnana in Alenke Jovanovski Tisoč osemdeset stopinj. Dobitnik bo znan 27. avgusta.

Esad Babačić v zbirki, ki je izšla pri založbi Goga, izhaja iz poetike, razvite iz kratkih, udarnih punkovskih parol in ekspresivnih liričnih utrinkov, piše v utemeljitvi nagrade. To je nadgradil v prepoznavno pesniško strukturo, ki se razpira v dvogovor drugemu. Avtor z minimalnimi sredstvi ustvari podobo pesniškega sveta človeka, ki se zaveda svoje majhnosti in nepomembnosti, pa se vseeno poigrava s svojimi lastnimi fantazmami. Tudi tokrat je gonilo Babačićeve poezije želja po svobodi.

Nina Dragičević je, kot so zapisali v žiriji, pogumno za snov svojega pesniškega prvenca vzela popolnoma nepesniško, birokratsko temo in se spopadla s konkretnimi ovirami, ki današnjega umetnika zavirajo v ustvarjalnosti. Avtorica pokaže, da za vsem stoji človeška psihologija, želja po nadvladi in onemogočenju drugega. Vseeno pa se razpre tudi ljubezni. Tako iz navidez banalnih zagat vsakdana ustvari eksperimentalno simfonijo, katere razgiban ritem poganja neumorna volja do življenja. Zbirka je izšla pri založbi Škuc.

Minimalistično oblikovanje zbirke da ne bo več prišla ..., ki jo je Anja Golob izdala v samozaložbi, z belino provokativno zareže v zavest bralca, ki je soočen z ljubezenskim razhodom in pripadajočo eksistencialno stisko. Ranljivost, ki se ji odpira golo telo pesniške govorice, priča, da pesnici ne gre za "obzorje zgolj na videz", temveč da ji gre zares. S tem pa, večkrat nepričakovano, prihaja tudi pomiritev, piše v obrazložitvi.

Klarisa Jovanović je v pesnitev Izgnana, ki je izšla pri Kud AAC Zrakogled, spustila izkušnjo samoizgona govorke iz družinske, nacionalne in jezikovne domovine, vsakič znova patriarhalne. Na motivni ravni je segla tako v biblični kot v poganski in ruralni register, preplet pa je nadgradila s pretkanimi onomatopoejskimi intervencijami in premišljeno stopnjevano ritmiko. Njena zarotitvena logika dobrodošlo poveže svet prednikov s sodobnostjo, s čimer avtorica ponovno prevpraša tradicijo epske pesnitve, zmore pa tudi namig na neko boljšo prihodnosti, katere jezik je šele v izumljanju.

Zbirka Alenke JovanovskiTisoč osemdeset stopinj, ki je izšla pri Centru za slovensko književnost, je izjemno celovita, saj združuje tako intimo kot družbeno kritiko, pesniško vizijo, metaforiko, pogovorni jezik, humor, človekov odnos do narave in seciranje posameznikove čustvene anatomije. Avtorica noče bežati pred ničemer, kar se ji razodeva kot pesniško učinkovito in relevantno, zato razdira okostenele monološke okvire, tako v družbi kot v poeziji, upira se vsakemu zapiranju vase in poezijo razpira večglasju. Kritika neoliberalne družbe je v teh verzih glasnejša kot pri večini drugih slovenskih avtorjev, piše v obrazložitvi.

Zbirke je izbrala žirija, ki so jo sestavljali Igor Divjak, Maja Šučur in Petra Kolmančič. Prvič se je zgodilo, da so nominirane kar štiri pesnice.

En nagrajenec je že znan - Ervin Fritz

Nagrado za poezijo, vredno 4000 evrov bruto, podeljuje Mestna občina Celje. Dodana ji je posebna občinska mesta listina, so sporočili s Fit media, ki je pobudnik in organizator nagrade.

Podelitev Veronikine nagrade in zlatnika poezije, ki ga letos prejme Ervin Fritz, bo 27. avgusta na Starem gradu v Celju.

Lani je nagrado prejel Tone Škrjanec za zbirko Dihaj.