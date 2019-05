Leta 2015 se je Mladinska knjiga vsem prejemnikom Levstikovih nagrad za življenjsko delo poklonila s ploščami pod stebriščem knjigarne Konzorcija na Slovenski ulici, prostor pa poimenovala Levstikove arkade. Foto: BoBo

Za Levstikovo nagrado za izvirno leposlovje za otroke in mladino so nominirana dela Črna vrana Janje Vidmar, Nisem smrklja Nataše Konc Lorenzutti z ilustracijami Ane Zavadlav, zbirka Trio Golaznikus Andreja E. Skubica z ilustracijami Tanje Komadina, Šnofijeva druščina 3: Herojski hologram, prefrigani palček in besni barabin Boštjana Gorenca – Pižame z ilustracijami Mateja de Cecca in Drobtine iz mišje doline Anje Štefan z ilustracijami Alenke Sottler.

Slednja je nominirana tudi za izvirno knjižno ilustracijo za otroke in mladino. Za ilustracijo so nominirana še dela Prvotnost Ferija Lainščka z ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Medved z miško na rami Miroslava Košute z ilustracijami Maše Kozjek, Butalci Frana Milčinskega z ilustracijami Petra Škerla ter Čriček in temačni občutek Toona Tellegena v prevodu Staše Pavlović in z ilustracijami Ane Zavadlav.

Strokovnjaki, ki jih čaka težka odločitev

Nominirance za izvirno leposlovje je med 28 deli izbrala strokovna žirija v sestavi: pesnica, pisateljica in urednica leposlovja Tjaša Koprivec Vuga (predsednica), pesnik in pisatelj Peter Svetina ter urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi Irena Matko Lukan. Strokovno žirijo za ilustracijo so sestavljali: ilustratorja Jelka Reichman (predsednica) in Milan Erič ter likovni urednik pri Mladinski knjigi Pavle Učakar.

Nagrajenci samo vsako drugo leto

Levstikovo nagrado Mladinska knjiga podeljuje od leta 1949 za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri tej založbi. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj pa bienalno. Leta 2017 je nagrado za izvirno leposlovno delo prejel pesnik in pisatelj Peter Svetina za knjigo Molitvice s stopnic, za ilustracijo pa Tanja Komadina za podobe v knjigi Gospa s klobukom Maše Ogrizek.

Izviren hommage v središču Ljubljane

Ob 50-letnici prve podelitve Levstikovih nagrad, leta 1999, so uvedli še nagrado za življenjsko delo. Nazadnje sta jo prejela Slavko Pregl in Lila Prap. Ob svoji 70-letnici, leta 2015, pa se je Mladinska knjiga vsem prejemnikom Levstikovih nagrad za življenjsko delo poklonila s ploščami pod stebriščem knjigarne Konzorcij na Slovenski 29 v Ljubljani, prostor pa poimenovala Levstikove arkade.

Razglasitev letošnjih nagrajencev bo 13. junija v knjigarni Konzorcij, večerna slovesnost s podelitvijo nagrad pa v Gostilni pri Koširju v Ljubljani. Nagrajenca za izvirno leposlovno delo in ilustracije bosta prejela nagrado v višini vsak po 2000 evrov neto, Levstikova nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto, so sporočili iz založbe Mladinska knjiga.