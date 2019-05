Max Brod je po smrti svoje osebne dokumente in Kafkove rokopise zapustil svoji tajnici Esther Hoffe, ta pa hčerki Evi. Foto: EPA

Gre za tri kovčke ukradenih Brodovih osebnih dokumentov in rokopisov, ki so jih ob predaji v rezidenci izraelskega veleposlanika v Berlinu prevzeli predstavniki Izraelske narodne knjižnice. Ta bo zdaj hraniteljica pisem, dokumentov in neobjavljenih del Brodovega dnevnika, ki bi lahko bolje osvetlili življenje Franza Kafke, avtorja literarnih klasik, kot so Proces, Preobrazba in Grad. Obenem nudijo tudi vpogled v evropsko kulturno srenjo v prvih štirih desetletjih 20. stoletja.

Max Brod se je rodil leta 1884 v Pragi. Leta 1939 je iz nacistične Nemčije pobegnil v Tel Aviv in s sabo v kovčku prinesel literarno zapuščino Franza Kafke, s katerim je prijateljeval in ga podpiral. "Čisto mogoče je, da bi Kafkova dela ostala popolnoma neznana svetu, če ne bi bilo njegovih prizadevanj," je ob predaji dokumentov dejal izraelski veleposlanik Jeremy Issacharoff.

Dokumenti, pisma in deli Brodovega dnevnika bi lahko bolje osvetlili življenje in delo enega najbolj znamenitih avtorjev prve polovice 20. stoletja. Foto: EPA

Do predaje, ki jo je Issacharoff označil za "dejanje zgodovinske pravičnosti", je prišlo po dolgoletni sodni bitki. Lanskega januarja je sodišče v Wiesbadnu odločilo, da dokumenti pripadajo Izraelski narodni knjižnici. V tej trdijo, da so dokumente ukradli pred desetimi leti v Tel Avivu. Ponovno so se pojavili leta 2013, ko sta dva Izraelca Nemškemu literarnemu arhivu v Marbachu in zasebnim zbirateljem predstavila ogromno zbirko neobjavljenih Brodovih dokumentov.

Porumeneli dokumenti so v starih kovčkih ležali med preostalo kramo, kako pomembni so, pa je postalo jasno kmalu potem, ko jih je zasegla policija. Med približno 5.000 dokumenti je tudi razglednica, ki jo je Kafka poslal Brodu leta 1910. Brod je po smrti svoje osebne dokumente in Kafkove rokopise zapustil svoji tajnici Esther Hoffe, ki jih je po smrti leta 2007 zapustila svoji hčerki Evi.

Dokumenti spravljeni v izklopljenem hladilniku

Sčasoma se je zbirka ločila na tri dele – en sveženj dokumentov je shranjen v trezorju izraelske banke, del v švicarski banki v Zürichu in del v stanovanju Eve Hoffe v Tel Avivu. Prav njej so neznanci ukradli del neprecenljive zbirke, ki jo je hranila v svojem stanovanju, v katerem je živela skupaj z ducatom mačk, del dokumentov pa naj bi hranila v izklopljenem hladilniku. Po njeni smrti leta 2018 so v stanovanju odkrili kakšnih 35 škatel Kafkovih in Brodovih arhivskih dokumentov.