Foto: The Female Company

Knjiga tamponov (The Tampon Book) je gesta upora proti nemškemu 19-odstotnemu davku na "luksuzne dobrine" in obenem premetena metoda, ki obide ta davek. Knjige so namreč v Nemčiji obdavčene sedemodstotno, kar velja tudi za "Knjigo tamponov", ki je predvsem embalaža za 15 tamponov. Podjetje The Female Company, ki izdeluje organske sanitarne pripomočke, je prvo "naklado" svoje knjige prodalo v enem samem dnevu, drugo pa v enem tednu. Doslej so prodali približno deset tisoč izvodov, poroča The Guardian.

Soustanoviteljici podjetja Ann-Sophie Claus se je ideja utrnila po približno letu intenzivnega aktivističnega dela; v tem času so s kolegi javnost ozaveščali o davku na tampone in nabrali več kot 175 tisoč podpisov za peticijo, ki poziva k znižanju DDV-ja za sanitarne pripomočke.

"Ugotovili smo, da se nič ne bo zares spremenilo. Nemški finančni minister Olaf Scholz je povedal, da davka noče znižati, ker ne verjame, da ne bodo podjetja razlike pobrala zase, ne pa posredovala potrošnikom."

Knjiga tamponov, ki stane pičle tri evre in enajst centov, je po njenih besedah oprijemljiv dokaz, da podjetja vendarle bodo "davčno olajšavo prenesla do kupcev". Sto izvodov so razposlali poslancem različnih strank.

Ni samo embalaža, ampak resnična knjiga

V knjigi so na 46 straneh zbrane tudi različne zgodbe, povezane z menstruacijo, vključno z odlomkom iz Biblije, ter ilustracije Alice Läuger in Ane Curbelo. "Moje junakinje niso samo ponosne, samozavestne ženske, ki jih ni strah menstruacije – prikazane so tudi v naravni, sproščeni drži. Rada bi, da bi se ljudje nasmehnili njihovemu odnosu brez zadržkov in se v njih prepoznali," pravi Curbelo.

Skrajni čas za detabuizacijo

"Zgodovina menstruacije je polna neresnic in zatajevanja," opozarja Claus. "Zato je menstruacija sploh postala tabu. Ampak zdi se, da se v zadnjih letih ženske vse bolj upiramo temu mitu. O davku na tampone so odločali leta 1963: glasovalo je 499 moških in 36 žensk. Čas je, da te odločitve preizprašamo z vidika moderne, samostojne ženske." V Sloveniji je davek na tampone in vložke sicer 9,5 odstotka.