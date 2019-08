Sparks je avtor ljubezenskih romanov, po katerih so posneli več filmov, med katerimi so Sporočilo v steklenici, Beležnica, Dragi John, Poslednja pesem, Najdaljša pot, Poroka in Varno zavetje. Foto: EPA

V sredo je po petletju, polnem sodnih bitk, sodišče odločilo v korist "zvezdniškega" pisatelja in določilo, da nekdanjemu uslužbencu ne dolguje ničesar po petletni sodni bitki.

Odpuščen brez razloga?

Saul Hillel Benjamin je leta 2014 tožil Sparksa, ustanovitelja zasebne krščanske akademije v svojem rojstnem kraju New Bern, poroča Publikacija Deadline. Benjamin je na sodišču trdil, da ga je avtor leto dni prej brez razloga odpustil, nato pa ga še klevetal drugim zaposlenim.

Nekdanji ravnatelj šole z uradnim nazivom Epiphany School of Global Studies pravi, da ga je pisatelj brez razloga odpustil, zatem pa o njem govoril laži, natančneje, da ima Benjamin duševno bolezen.

Delo je opravljal manj kot pol leta. Sam misli, da je bil odpuščen, ker se je Sparks uklonil pritiskom nekaterih staršev, ki so nasprotovali pogledom novega ravnatelja na raznolikost in istospolno usmerjenost.

Zvezna porota je ugotovila, da je dal Benjamin odpoved na delu že nekaj dni pred tem, ko naj bi Sparks in nekateri zaposleni razpravljali o prekinitvi njegove pogodbe. O njegovem odhodu z delovnega mesta so se pogovarjali, ker je lagal o delovnih izkušnjah in uspešnosti dela.

Pričal je tudi Sparks

Sparksovi odvetniki so med drugim povedali, da je Benjamin lagal o finančnem stanju šole. Sparks pa je v svojem pričanju delil svoje izkušnje z Benjaminom, ki "je za hrbtom govoril o ljudeh, s katerimi se ni strinjal, kot o rasistih in fanatikih".

Pisateljeva odvetniška ekipa je po razsodbi povedala, da so v sodni dvorani lahko predstavili celostno in natančno zgodbo o nesrečni izkušnji šole Epiphany z gospodom Benjaminom kot ravnateljem. "Razsodba porote potrjuje to, kar smo govorili, odkar se je ta primer prvič začel pred skoraj šestimi leti: Nicholas in skrbniki šole so vedno ravnali v najboljšem interesu šole, otrok, družin in osebja."

Od knjig in filmov do Broadwaya

Sparks je avtor ljubezenskih romanov, po katerih so posneli več filmov, med katerimi so Sporočilo v steklenici, Beležnica, Dragi John, Poslednja pesem, Najdaljša pot, Poroka in Varno zavetje.

Zgodba iz romana Beležnica, po katerem je bil posnet romantični film z Ryanom Goslingom in Rachel McAdams v glavnih vlogah, je zaživela tudi na odrskih deskah na Broadwayu. Producenti predstave so bili v dvomih, ali še naprej uprizarjati šov po tem, ko so Sparksa junija v publikaciji Daily Beast prek intervjuja prikazali kot homofobnega in rasističnega. Romanopisec je po članku v zadovoljstvo producentov izrazil svojo podporo LGBT-skupnosti.