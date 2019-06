Noč knjigarn poteka od leta 2014. Foto: BoBo

V projektu povezane knjigarne pripravljajo za obiskovalce posebno ponudbo ter program literarnih, glasbenih in drugih dogodkov.

Društvo slovenskih založnikov je Noč knjigarn prvič organiziralo leta 2014 z namenom spodbujanja zanimanja za branje in kupovanje knjig ter kakovostno druženje s kulturnimi ustvarjalci, založniki in knjigarnarji. Obiskovalci bodo ob nakupu ene knjige drugo dobili brezplačno.

V Konzorciju bodo znani spregovorili, zakaj je branje pomembno. Foto: Bobo

V prestolnici sodelujejo pri projektu knjigarna Mladinske knjige Konzorcij, knjigarna založbe Sanje - Hiša sanjajočih knjig, Knjigarna Beletrina in Knjigarna Felix. V Kopru sodelujeta knjigarna Mladinske knjige Dom knjige ter Knjigarna Libris. V Celju in Mariboru prav tako sodelujeta knjigarni Mladinske knjige in tudi Knjigarna Antika, je razvidno s spletne strani Društva slovenskih založnikov.

V Konzorciju se bo ob 20.00 začel dogodek Znani promovirajo branje, na katerem bodo direktorica podjetja Skaza Tanja Skaza, raper Rok Trkaj, televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih ter piarovka in menedžerka Andreja Jernejčič spregovorili o pomenu, moči in vrednosti pisane besede. Predstavili bodo, kaj berejo in zakaj ter z obiskovalci delili kratek odlomek iz svoje najljubše knjige.