Tudi sicer bodo ta teden v središču kratke zgodbe.

Za nagrado novo mesto je med drugim nominiran Miha Mazzini z zbirko Pohlep, pohlep pa bo tudi tema pogovora, ki bo potekal v četrtek. Foto: BoBo

Drevi se začenja petdnevni festival kratke zgodbe Novo mesto short v organizaciji založbe Goga. V središču programa bodo nominiranci, nagrajenca pa bodo razglasili v petek zvečer. Za nagrado novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko so nominirani Andrej Blatnik z Ugrizi, Vesna Lemaić z zbirko Dobrodošli, Miha Mazzini s Pohlepom in Andrej Tomažin z Anonimno tehnologijo. Nagrado podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov.

Drevi bodo na novomeškem Glavnem trgu pred knjigarno Goga festival začeli in ga v sredo zvečer nadaljevali z literarnimi pogovori z nominiranci.

V četrtek zvečer bodo pripravili pogovor o pohlepu, na katerem se bo Samo Rugelj pogovarjal z Miho Mazzinijem, Borisom Dežulovićem, Janezom Škrabcem, Violeto Bulc in Karlom Gržanom. Sledil bo pripovedovalski večer na enako temo z Mazzinijem, Dežulovićem, Ahmedom Burićem, Agato Tomažič in Ivano Djilas.

V petek bodo pripravili pogovor z vsemi štirimi nominiranimi in podelili nagrado novo mesto ter večer končali z nastopom glasbenega tria Sozvočja Slovenije oziroma Sounds of Slovenia Trio. Novomeški festival kratke zgodbe bodo v soboto dopoldne končali z zajtrkom z nagrajencem. Lani je strokovna žirija v sestavi članov Društva slovenskih literarnih kritikov novomeško nagrado za zbirko kratkih zgodb Menažerija in njen literarni prvenec podelila Evi Markun.

S festivalom kratkih zgodb se v Novem mestu tudi končuje niz letošnjih Novomeških poletnih večerov. Vstop na prireditve je brezplačen. Festival so podprli Mestna občina Novo mesto, Društvo novomeških študentov, Javna agencija za knjigo RS in Evropski kreativni program.