Knjižnica Mirana Jarca dobiva dragoceno kulturno dediščino. Foto: Jože Žura/Radio Slovenija

Izjemne dokumente bodo knjižnici uradno predali popoldne in s tem napovedali praznovanje 100-letnice novomeške pomladi prihodnje leto.

Pobudniki kulturno-umetniške manifestacije leta 1920, ki je pozneje dobila ime novomeška pomlad, so bili slikar Božidar Jakac in pesnika Miran Jarc in Anton Podbevšek. Zadnji velja za začetnika avantgardne umetnosti v Sloveniji. V knjižnici Mirana Jarca hranijo originalno in edino pesniško zbirko Antona Podbevška Človek z bombami in še nekaj njegovih rokopisov ter dopisovanj z umetniki.

Na nedavni dražbi pa jim je s pomočjo družbe TPV uspelo pridobiti še nekaj originalnih dokumentov. Med njimi izstopa trdo vezana pesniška zbirka Človek z bombami z avtorjevimi rokopisnimi popravki kot pripravo na izdajo nove zbirke, ki pa ni nikoli izšla, načrti za zbirko in ocena zbirke v reviji Dom in svet. Dodano vrednost pridobljenega gradiva sta pesniški zbirki Mirana Jarca s podpisom in posvetilom Antonu Podbevšku ter podpisom Jakca pod njegovo grafiko v Jarčevi knjigi. "Vse to ohranjeno rokopisno gradivo je res dragocen vir za študij in raziskovalno delo ter gotovo predstavlja neprecenljivo kulturno dediščino Novega mesta," pravi vodja domoznanskega oddelka v knjižnici Mirana Jarca Darja Peperko Golob.

Ker so bili Podbevšek, Jarc in Jakac glavni protagonisti novomeške pomladi, današnja predaja originalnih dokumentov napoveduje praznovanje 100-letnice novomeške pomladi prihodnje leto.