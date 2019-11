Več govorcev je pozdravilo s strani vlade podprto znižanje davka na knjigo, sicer pa so bile v ospredju glavne sejemske teme - fokus na Evropo ter predstavitev Murske Sobote.

Ob zahvali je Kravos omenil bližnjo 100. obletnico požiga tržaškega Narodnega doma, ki naj bi ga italijanske oblasti vrnile Slovencem. Foto: Domen Pal

Predsednik Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije Janez Miš se je v uvodnem nagovoru zahvalil vsem, ki so si od leta 2010 prizadevali za znižanje davka na knjigo, pa tudi aktualni vladi, ki je njihov trud prepoznala in podprla novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki z novim letom predvideva znižanje obdavčitve knjig in drugih publikacij z 9,5 na pet odstotkov.

Bologna in Frankfurt pred vrati

Je pa Miš opomnil, da sta pred Slovenijo še dva pomembna mednarodna dogodka, za katera bo pomembna podpora vlade in pristojnih ministrstev. Leta 2021 bo Slovenija častna gostja mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni, leta 2022 pa še častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma.

Šarec: knjige ne bodo izumrle

Predsednik vlade Marjan Šarec je glede znižanja davka na knjigo dejal, da je bilo storjeno tisto, "kar je nujno storiti v tem času, ko tiskane edicije izgubljajo naklade in ljudje vse manj beremo".

"Brati knjige pomeni v knjigah videti kdaj tudi tisto, kar še ni danes tukaj, pa se zna zgoditi, brati knjige pomeni se izobraževati in ohranjati lepo besedo, predvsem pa brati pomeni ceniti lasten jezik in spoznavati druge jezike," je poudaril premier. Glede usode knjige pa ni črnogled in meni, da bomo ljudje vselej brali ter svoje otroke učili, kaj je lepa beseda in kaj je kultura izražanja.

Po besedah Zdravka Kafola skuša biti SKS aktualen in družbeno odgovoren dogodek, ki se skuša odzivati na dogajanje okoli nas. Vodnikova podoba pa se navezuje tudi na fokus letošnjega sejma, Evropo, "saj velja prav razsvetljenstvo za temelj modernega obdobja evropske kulture". Foto: BoBo

Šarec je s predsednikom upravnega odbora SKS Zdravkom Kafolom Schwentnerjevo nagrado za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu izročil Marku Kravosu. V utemeljitvi med drugim piše, da je Kravos s svojim založniškim, pisateljskim in kulturnopolitičnim delom izjemno pripomogel k razvoju slovenske besede in knjige v zahodnem delu slovenskega jezikovnega prostora.

Kravosu je bilo še posebej v veselje, da je nagrado za svoje 50-letno delo prejel od založniških kolegov. Pozornost, ki je je bil deležen, je preusmeril na vso Primorsko, ki jo je v svojem delu preko njene ustvarjalnosti poizkušal priključiti in uveljaviti "v podalpski Sloveniji pa tudi v apeninski in balkanski soseščini". Ob zahvali je Kravos omenil bližnjo 100. obletnico požiga tržaškega Narodnega doma, ki naj bi ga italijanske oblasti vrnile Slovencem. Zbrane predstavnike oblasti je nagovoril v smeri, da bi vanj ponovno investirali kot v gonilo slovenske kulture v zamejstvu.

V 34 letih milijon prodanih knjig

Kafol se je v nagovoru ozrl v preteklost in spomnil, da je SKS v vseh teh letih obiskalo več kot 700.000 ljubiteljev knjig, na njem so prodali skoraj milijon knjig, obiskalo pa ga je več kot 1500 avtorjev in avtoric. "Ko odpremo knjigo, začnemo potovanje," je poudaril, na sejem povabil čim več ljubiteljev knjig ter prireditvi zaželel še mnoga leta.

Vodja Predstavništva Evropske komisije v RS Zoran Stančič je spregovoril o letošnjemu fokusu sejma na Evropo. Bogat program so na predstavništvu pripravili v sodelovanju z Zvezo kulturnih inštitutov v Sloveniji (Eunic), v sklopu fokusa pa bodo Ljubljano obiskali gostje iz več evropskih držav.

V času sejma bodo podelili več nagrad, med drugim za najboljši literarni prvenec 2019 in za knjigo, ki si bo po izboru obiskovalcev sejma prislužila naziv knjiga leta 2019. Foto: BoBo

S knjigami v zasanjanje prekmurske ravnine

Mesto v gosteh sejma pa je ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matici Murska Sobota. V duhu jubileja se bodo na sejmu na Pisateljskem odru predstavili številni prekmurski avtorji, med njimi tudi nocojšnji osrednji govornik Feri Lainšček, ki je reden obiskovalec sejma in je na njem "zmeraj našel knjigo, ki jo je želel prebrati". Lainšček je posebej pozdravil težnje sejma k ohranjanju stika z mladimi bralci.

Prekmurski duh je med nastopajočimi glasbeniki na oder prinesel tudi Vlado Kreslin.

Odprtje je povezoval Andrej Rozman - Roza, ki se je na odru pojavil tudi v preobleki Valentina Vodnika, slovenskega razsvetljenca, čigar podoba vabi na 35. SKS, ki bo potekal do nedelje.