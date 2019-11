Kravos si je posebno mesto v slovenski poeziji utrdil s svojo poetiko med modernizmom in novimi smermi, a v izrazito pogovorni, razumljivi in humorni obliki. Njegov opus je eden osrednjih v slovenski poeziji – obenem pa je tudi njegov prrispevek založništvu tako velik, da ga je s svojo osrednjo nagrado počastila Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev. Foto: BoBo

V utemeljitvi piše, da je Kravos s svojim založniškim, pisateljskim in kulturnopolitičnim delom izjemno pripomogel k razvoju slovenske besede in knjige v zahodnem delu slovenskega jezikovnega prostora.

V utemeljitvi je poudarjeno tudi to, da Kravos gradi pomemben most sodelovanja, še posebej med slovensko in italijansko kulturo, prav tako pa je neizbrisen njegov prispevek k osrednji slovenski ustvarjalnosti in založništvu.

Založniška avtoriteta v Trstu

Marko Kravos je bil rojen 16. maja 1943 v Montecalvu Irpinu na jugu Italije, ko so bili starši, po obsodbi na drugem tržaškem procesu v času fašizma, tam v prisilnem bivanju. Šolal se je v Trstu, kjer je maturiral na slovenski klasični gimnaziji, študij je nadaljeval na slavistiki v Ljubljani in diplomiral leta 1969.

Od leta 1970 do 1993 je bil glavni urednik Založništva tržaškega tiska. Pod njegovim urednikovanjem je izšlo več kot 1000 knjižnih naslovov. Zatem je dve akademski leti predaval in vodil stolico za slovenski jezik in književnost na Humanistični fakulteti Univerze v Trstu. Od tedaj je svobodni pisatelj, pesnik, prozni pisec za otroke, esejist in prevajalec.

Kravos je bil tudi predsednik Zveze slovenskih kulturnih društev v Italiji in Slavističnega društva v Trstu, pet let je predsedoval Slovenskemu klubu v Trstu, dva mandata je bil tajnik Društva slovenskih pisateljev in v letih od 1996 do 2000 predsednik Slovenskega centra Pen v Ljubljani, je med drugim navedeno v utemeljitvi.

Preveden (tudi) v gruzijščino in esperanto

Trenutno je Kravos predsednik društva Bralna značka, v Trstu pa predseduje Skupini 85, krožku ustvarjalnih razumnikov, ki si želijo sodelovanja in prepoznavanja med Slovenci in Italijani. Kravosova dela so prevedena v 19 jezikov, njegove pesmi pa so objavljene v številnih antologijah in zbornikih poezije doma in po svetu, tudi v kitajščini, gruzijščini in esperantu.

Letos je v fokusu knjižnega sejma Evropa, mesto v gosteh je pa Murska Sobota ob stoletnici priključitve Prekmurja k matici. Foto: BoBo

Schwentnerjevo nagrado v sklopu SKS-ja podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za dosežene uspehe v založništvu in knjigotrštvu ter kot priznanje za delo pri razvijanju bralne kulture v Sloveniji in med Slovenci zunaj meja.

Lani je v sklopu sejma Schwentnerjevo nagrado za dolgoletno uredniško delo prejel Tine Logar, posebno priznanje SKS-ja pa Društvo slovenskih pisateljev. Letos posebnega priznanja sejma niso podelili.