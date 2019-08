Dnevi poezije in vina 2019 Natančen program festivala, ki se bo sklenil 24. avgusta, si lahko pogledate tukaj.

Branje Odprtega pisma Evropi, ki ga vsako leto napiše eno izmed priznanih imen literarnega sveta, bo tudi tokrat odprlo festival Dnevi poezije in vina. Gre za projekt, ki naslavlja evropske ustanove, politike, medije in posameznike o najbolj perečih družbenih temah.

Eden najvplivnejših kritičnih mislecev globalnega sveta

Letos je ta čast pripadla bolgarsko-nemškemu prozaistu, esejistu, intelektualcu in pesniku Iliji Trojanowu. Z drevišnjim avtorjevim branjem pisma na Vrazovem trgu na Ptuju se bo po predvečerih po Sloveniji tako uradno začel festival, ki se ga letos udeležuje 20 pesnikov iz 16 držav.

Avtor letošnjega odprtega pisma Evropi je leta 1965 v Sofiji rojeni Ilija Trojanow, ki je pri starosti šestih let s starši emigriral v Zvezno republiko Nemčijo. Po več selitvah je začel študirati v Münchnu, vendar je leta 1989 študij prekinil in ustanovil založbi, specializirani za afriško literaturo, ki jo tudi prevaja. Trenutno živi in ustvarja na Dunaju, sicer pa je skoraj nenehno na poti. Foto: Dnevi poezije in vina/Thomas Dom

Trojanowa, čigar opus obsega več kot 30 knjig, so lani ovenčali na festivalu Vilenica, in kot so zapisali v utemeljitvi, gre za kozmopolita, ki je doma v več jezikih in sodi k najmočnejšim literarnim glasovom današnjega globalnega sveta.

In še častni gost Bei Dao. Foto: Dnevi poezije in vina/Antonio Nava

Častna gostja Radmila Lazić. Foto: Dnevi poezije in vina/Braca Nadeždić

Svoje razmišljanje o tem, da stara celina govori kot doktor Jekyll in ravna kot gospod Hyde, bo razdelal še na petkovem pogovoru v Dominikanskem samostanu. "Ko gre za denar, za "naše" blagostanje, dvigne gospod Hyde svojo odurno glavo in sabotira boj za človeško dostojanstvo in lepo življenje vseh," je še zapisal v svojem pismu.

Nemčija, letošnja država v fokusu

Častna gosta festivala sta Radmila Lazić iz Srbije in Bei Dao iz Kitajske. Jezik v fokusu je nemščina, med pesniki, ki ustvarjajo v tem jeziku, bodo sodelovali Monika Rinck, Birgit Müller-Wieland in Jose F. A. Oliver.

"Velik poudarek dajemo mednarodnemu povezovanju, s ciljem vzpostaviti osnovo gostovanja predvsem mlajših pesnic in pesnikov. Lahko rečemo, da se je Ptuj v desetih letih razvil v stičišče mednarodne poezije," je o festivalu povedal njegov vodja Aleš Šteger. Foto: BoBo

Foto: Dnevi poezije in vina/Matej Pušnik

Več kot 60 dogodkov, pospremljenih z glasbo in vinom

Festival, ki je v preteklih treh dneh širil poezijo po Sloveniji, bo na Ptuju kot osrednjem prizorišču potekal do sobote. Oba častna gosta se bosta predstavila tako na drevišnjem velikem pesniškem branju, ki bo sledilo odprtju in na katerem bosta sodelovala še nemški pesnik Jan Wagner in slovenska pesnica Glorjana Veber, kot na četrtkovem zajtrku s poezijo.

V celoti bo festival ponudil več kot 60 dogodkov v Sloveniji in čez mejo v Avstriji in na Hrvaškem, poezijo pa bo znova združeval z glasbenimi točkami in degustacijami vin.