Renato Baretić je vedno pikro hrvaško pero: aktualno hrvaško družbeno-politično sceno vešče zna "preliti" v zelo berljive in aktualne romane. Uspešnica Osmi poverjenik je bila podlaga tudi za film. Foto: Osebni arhiv

Dejstvo, da je bil lani po romanu posnet film Osmi poverjenik, najbolj zgovorno kaže, da je tematika še kako atualna. Gre za zgodbo o politiku - povzpetniku, ki ga po seksualnem škandalu kazensko pošljejo na najbolj oddaljeni hrvaški otok – izmišljeni Trećić – da bi tam vzpostavil upravo.

Split je mesto, ki živi od čenč, pogovorov in opravljanja,tako kot celotna Dalmacija, zato je razumljivo, da imajo njegovi prebivalci radi vse mogoče zgodbe. Tako, da je obisk občinstva izjemen. V dvorano, v katero lahko gre 350 ljudi se nabije njih več kot tisoč. Sedijo po tleh, stopnicah. Pričigin je postal pravi fenomen. Zato vedno poudarjam, da to ni samo festival pripovedovanja, ampak tudi poslušanja. Renato Baretić

"Na Hrvaškem je trenutno več ministrov vpletenih v hude afere, povezane z denarjem. Mediji objavljajo dokumente,obstajajo dokazi,vse je utemeljeno, a se nič ne zgodi. Da bi ga kdo poslal na otok? Nikakor ne," je pisatelj in kolumnist Renato Baretić odgovoril na naše vprašanje, katerega politika bi danes izgnal na otoček Trećić. Čeprav politike ne pošiljajo na otoke, na Hrvaškem se je po izidu romana zgodilo več dogodkov za katere se zdi kot, da bi jim Baretić pisal scenosled na podlagi svojega romana: "Pri tem romanu se dogaja nekaj čudnega: po izidu so se začele uresničevati stvari, zapisane v njem. Če ste ga brali, se mogoče spominjate, da se v njem neki državljan Bosne in Hercegovine hvali, da je spal s Severino. Štiri mesece po izidu knjige se je na spletu pojavil tisti posnetek Severine in moškega iz Bosne in Hercegovine! Sredozemske medvedjice že leta ni v Jadranskem morju, jaz sem si jo izmislil in jo postavil na Trećić. Pol leta pozneje so sredozemsko medvedjico znova opazili v našem morju. Pred dvema letoma so postavili novega ministra za kmetijstvo, Slavonca, ki je trenutno vpleten v dve politični aferi. Mlad fant. Objavili so intervju z njim z naslovom Minister Tolušić osebno. V njem je povedal, da je njegov najljubši roman Osmi poverjenik. Z mano so se seveda vsi šalili, ker je Tolušič desničar. Ampak pred dvema mesecema so se pojavile fotografije, češ da gre za ministra Tolušića v objemu s prostitutko, pripravljala sta se, da vzameta kokain. Se spominjate, da celoten zaplet v Osmem poverjeniku temelji ravno na aferi s kokainom in prostitutko? Človek izjavi, da mu je najljubši roman Osmi poverjenik, potem pa se mu Osmi poverjenik tudi zgodi!".

Tudi pisatelji imajo otroke in stroške

Po velikem uspehu Osmega poverjenikaje Baretić napisal še dva romana, Hotel Grand in Govori mi o njej, potem pa nehal pisati romane. Danes v glavnem piše kolumne: "Pred približno desetimi leti,morda celo malo manj,se je bilo mogoče preživljati kot kolumnist pri enem časopisu. Danes pa sem prisiljen pisati na treh koncih in s honorarji zaslužim približno povprečno plačo na Hrvaškem. Nekateri pravijo: 'Povsod te je najti. Druge tudi.' - Res je, a moramo tako. Vsi imamo otroke, vsi moramo plačevati stroške in jesti." V kolumnah na različnih portalih najpogosteje piše o politiki. Zato se ni mogel izogniti predvolilnemu srečanju HDZ v Zagrebu, na katerem je nemška kanclerka opozarjala, kako nevaren je nacionalizem, končalo pa se je s pesmijo nacionalističnega glasbenika Marka Perkovića Thompsona: "Si lahko mislite: najmogočnejša ženska v Evropi ali celo na svetu se mora opravičevati, da tega ni vedela. Seveda mora vedeti. A ni sama kriva, podtaknili so ji. Pričakujem, da bo to tako ali drugače vrnila. Ker pa je ta dama zelo spretna in ima za seboj dobro naoljen pameten stroj, bo njen povračilni udarec silovit, a na prvi pogled nerazpoznaven. Verjetno se bo zgodilo nekaj takega, kjer bo Nemčija izneverila hrvaška pričakovanja, bodo zaigrali nemško pesem, ki pa jo Hrvati ne bodo razumeli."

Sodobni pisatelji živijo od pisanja kolumen za portale. Pisateljska rezidenca založbe Goga v Novem mestu je zato prijetno zavetje, v katerem lahko najdejo prepotreben mir za pisanje - novih romanov. Foto: Osebni arhiv

Pričigin - festival pripovedovanja in poslušanja

Poleg tega, da kritizira oblast, Renato Baretić piše pesmi, sestavlja vprašanja za Kvizkoteko in Milijonarja, v Splitu pa je soustanovitelj tudi Pričigina - festivala pripovedovanja zgodb, ki je v svojemu imenu združil besedo priča/zgodba in picigin. To je igra z majhno žogo, igra pa se v plitvem morju na mivki na način, da žogica čim dlje časa ne sme pasti v morje. Po piciginu je najbolj znan prav Split: "Split je mesto, ki živi od čenč, pogovorov in opravljanja,tako kot celotna Dalmacija, zato je razumljivo, da imajo njegovi prebivalci radi vse mogoče zgodbe. Tako, da je obisk občinstva izjemen. V dvorano, v katero lahko gre 350 ljudi se nabije njih več kot tisoč. Sedijo po tleh, stopnicah. Pričigin je postal pravi fenomen. Zato vedno poudarjam, da to ni samo festival pripovedovanja, ampak tudi poslušanja."

Maja je Baretić kot gost pisateljske rezidence Založbe Goga v Novem mestu pisal nekaj novega. Morda Devetega poverjenika, ki ga javnost pričakuje že 16 let.