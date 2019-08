Foto: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Šolo so pripravili ob stoletnici osrednje humanistične in družboslovne izobraževalne institucije v Sloveniji.

Dogajanje se je začelo danes z uvodnimi nagovori prorektorja Boštjana Botasa Kende, dekana Filozofske fakultete Romana Kuharja, in predstavnika sodelujočih profesorjev na poletni šoli Mladena Dolarja, so sporočili s Filozofske fakultete.

120 udeležencev iz 17 držav

Poletna filozofska šola z naslovom "Spodleti bolje!" / "Fail better!" se bo odvijala do 30. avgusta. Udeležuje se je 120 navdušencev nad humanistiko iz sedemnajstih držav, največ jih prihaja z Danske in iz Nemčije.

Roman Kuhar je v pozdravnem govoru poudaril, da Filozofska fakulteta svojo stoletnico praznuje z organizacijo 100 dogodkov, ki potekajo že od januarja, poletna šola pa je zagotovo ena od osrednjih aktivnosti. Hkrati je izrazil veselje, da je poletna šola ponovno združila vse tri profesorje – Žižka, Dolarja in Zupančič – v njihovi almi mater, saj so namreč vsi študirali na Filozofski fakulteti.

Ljubljanska šola prvič v Ljubljani

Dolar je dodal, da t. i. ljubljansko šolo prvič predstavljajo v Ljubljani, hkrati pa tudi na fakulteti, kjer so vsi trije profesorji tudi študirali.

Naslov poletne šole "Spodleteti bolje!" so si izposodili iz dela irskega pisca Samuela Becketta. V literarnem delu Worstward Ho iz leta 1983, ki jo poslovenil Andrej Skubic, je zapisal: "Try again. Fail again. Fail better." ("Poskusi znova. Zamoči znova. Zamoči bolje.")

"Naslov jemlje za izhodišče občutje spodletelosti in neuspeha kritične misli in politike emancipacije spričo vzpona novega populizma, vznika poprej nezamisljivih figur voditeljev, naraščajočih družbenih in ekonomskih protislovij, apokaliptičnih perspektiv globalnih in ekoloških katastrof itd. Neuspeh je izhodišče, ki terja nov angažma mišljenja," so zapisali organizatorji.