Društvo slovenskih pisateljev. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Vrt Društva slovenskih pisateljev (DSP) na Tomšičevi ulici v Ljubljani tačas deluje precej zapuščeno, zato si ga želijo ponovno naseliti z močjo besede.

Vrt bo kmalu takšen, kakršen je bil

Kot nadalje izpostavlja Veronika Dintinjana, se na moč besed rado pozablja "morda tudi zato, ker so edine, ki lahko tekmujejo z močjo denarja. In nihče nima monopola nad njimi. Včasih so prav zapuščeni prostori tisti, kjer je največ potenciala, največ svobode za ... nekaj novega. Sicer pa veliko poletno branje poteka vsako leto. In tudi naš vrt bo kmalu spet, kot je bil."

Na uvodnem večernem branju članov DSP-ja in avtorjev, ki so svoja besedila objavili v spletni reviji DSP-ja Vrabec Anarhist, ter po besedah Dintinjane morda nekaj bodočih članic in članov.

Na dogodku bodo sodelovali Matej Krajnc, Andrej Rozman - Roza, Franci Novak, Cveto Preželj, Miriam Drev, Aleš Mustar, Lidija Dimkovska, Barbara Pogačnik, Gabriela Babnik, Tone Škrjanec, Nataša Velikonja, Nina Dragičević, Sergej Harlamov, Zoran Pevec, Ivan Dobnik, Alja Adam in gostja društva, mlada grška pesnica Vasileia Oikonomou.

Še zmeraj v iskanju najemnika

Po besedah Dušana Merca, ki predseduje DSP-ju, današnji dogodek sodi v sklop društvenih aktivnosti, namenjenih širjenju literature, ne gre pa za uradno obuditev dogajanja na letnem vrtu DSP-ja. Najemnika, ki bo upravljal s tem prostorom, še zmeraj iščejo seveda v želji, da bi zadevo čimprej uredili.

V sklopu poletnega medgeneracijskega druženja z literaturo, ki se prične ob 18. uri in traja do polnoči, bo z igralnim in pravljičnim kotičkom, ki bo deloval do 21. ure, poskrbljeno tudi za najmlajše, so še sporočili z DSP-ja.