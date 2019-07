Andrea Camilleri (6. september 1925‒17. julij 2019). Foto: Wikipedia Commons

Avtor kriminalk je najbolj slovel po svoji seriji romanov o komisarju Salvu Montalbanu, katerih dogajanje je postavljeno v izmišljeno sicilijansko mesto Vigàta. Po romanih o Montalbanu od leta 1999 Rai TV snema priljubljeno televizijsko miniserijo, ki je torej letošnjega maja slavila dvajsetletnico prvega predvajanja. Sčasoma pa je osvojila tudi gledalstvo v Združenem kraljestvu, ZDA, Franciji, Španiji, Nemčiji in Avstraliji.

Preobražen pogled na Sicilijo

Velja, da je Camilleri s svojim komisarjem preobrazil način, kako ljudje dojemajo Sicilijo. V obdobju 25 let, odkar je izšel prvi roman, se je tako mračna pokrajina mafijcev in mafijskega nasilja spremenila v lahkotno, duhovito, na hrano osredotočeno skorajda rajsko izmišljeno mesto Vigàta, piše BBC. Montalbanovi dnevi poleg razreševanja zločinov vključujejo obvezno jutranje plavanje v morju, špagete s školjkami, lokalne lepotice ter silno neumestne in humorne upade policista Catarelle, katerega izrazje je kombinacija birokratske italijanščine in lokalnega narečja.

V pisateljevem rodnem kraju stoji spomenik komisarja Montalbana. Foto: MMC RTV SLO

Leta 1925 v Porto Empedocle rojeni Camilleri je napisal več kot sto knjig. In čeprav je pisal fikcijo, so njegove zgodbe rezultat mnogih v arhivu prebitih ur, zaznamovali pa so jih tudi aktualni dogodki. Njegova zadnja knjiga je izšla maja letos v Italiji in se je kaj hitro zavihtela med tamkajšnje knjižne uspešnice.

Slovenski prevod Oblike vode je izšel leta 2007. Foto: Mladinska knjiga

Sicer pa so 180 strani dolge romane o Montalbanu (z 18 poglavji s po 10 stranmi), ki so doživeli prevode v 120 jezikov, po svetu prodali v 25 milijonih izvodov. V slovenščini so iz te serije na voljo Oblika vode, Tat malic, Lončeni pes in Glas violine, vse štiri pa je prevedla Veronika Simoniti.

Še neobjavljena zadnja knjiga

Zadnjo knjigo iz te serije, naslovljeno Riccardino, je napisal leta 2006, vendar je ostala pri njegovem založniku, ki jo ima pod ključem v Palermu. Dogovorjeno je bilo namreč, da jo bodo natisnili in izdali pozneje.

Camillerijeva slava se je z Montalbanom še dodatno razbohotila, ko so te zgodbe zaživele tudi na malih zaslonih: 24 romanov in 10 kratkih zgodb so prelili v 34 epizod, ki so doživele distribucijo v približno 60 državah.

Kot poroča BBC, je zanimanje Italijanov za lik tega sicilijanskega komisarja podžgal roman Oblika vode, ki je na Siciliji izšel leta 1994. Camilleri je takrat štel že 67 let in bil upokojen, za sabo pa je imel uspešno kariero režiserja in televizijskega producenta.

Luca Zingaretti (levo) kot komisar Montalbano. Foto: IMDb

Fenomen Montalbanovega efekta

Na Siciliji se že vrsto let govori o Montalbanovem efektu, saj je ta zaradi njega postala le še bolj priljubljen turistični cilj. Celotno območje Raguse, kjer so mesta, kot so Noto, Modica in Scicli, v katerih snemajo to televizijsko serijo, je idilična kulisa življenja karizmatičnega komisarja Salva Montalbana, ki ga upodablja Luca Zingaretti.

"Lončeni pes je eden najboljših romanov v seriji kriminalk s komisarjem Montalbanom. /.../ V sočnem prevodu Veronike Simoniti pred nami oživi sicilijanski temperament duhovitega in poštenega Montalbana, ljubitelja dobre hrane in lepih žensk, ki se mu bralec ne more upreti," je o knjigi zapisal založnik. Foto: Mladinska knjiga

"Moral bi biti predlagan za Nobelovo nagrado"

V Londonu živeča sicilijanska pisateljica Simonetta Agnello Hornby je Camillerija označila za "daleč največjega sicilijanskega pisatelja po drugi svetovni vojni". "Moral bi biti predlagan za Nobelovo nagrado," je dejala in dodala, da je bil "človek velikega razuma, neizmerne kulture ter močnih in neomajnih levičarskih načel, ki so se, če kaj, z leti povečevala". Dodala je še: "Njegova strast do pravičnosti in podpore tistim, ki so manj srečni, bodisi revni Italijani ali begunci ali tisti, ki s čolni prihajajo iz Afrike, ni nikoli omahovala."

Izguba vida vodila v veliko lucidnost

Camilleri je v zadnjih letih sicer izgubil vid, vendar je leta 2017 dejal, da mu je to omogočilo, da je stvari jasneje prikazal. "Sem slep, toda izguba vida je povzročila, da so vsi moji čuti znova oživeli," je dejal. "Prišli so me rešit. Spomin se mi je izboljšal in spomnim se več stvari, kakor prej, z veliko lucidnostjo in še vedno pišem," je dejal pisatelj, ki se je občasno oglasil tudi glede relevantnih vprašanj italijanske politike.

Znan je bil po svoji kritiki tamkajšnje desničarske koalicije, predvsem notranjega ministra Mattea Salvinija, ki ga je spominjal na "predstavnika fašističnega režima", kot je povedal za The Guardian. "Enako fašistično aroganten je, enako domišljavo zastopa oblast," je dodal.

Camilleri v sicilijanskih šolah

Kot je pisatelj nekoč sam povedal, sodi med njegova prva srečanja s književnostjo delo Aličine dogodivščine v čudežni deželi Lewisa Carrolla, ki mu ga je prebirala babica. Dandanes pa so Camillerijeva dela na Siciliji del šolskega kurikula.

Andrea Camilleri je umrl danes v Rimu, po tem ko je v preteklem mesecu utrpel zastoj srca.