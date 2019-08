Art Spiegelman, ki je za svoj risoroman na temo holokavsta Maus dobil Pulitzerjevo nagrado, je v kolumni za britanski časnik The Guardian razkril, da ga je založba prestižnih izdaj Folio Society angažirala, naj napiše predgovor k antologijski zbirki stripov Marvel: The Golden Age 1939–1949, v kateri nastopijo različni liki, od slavnega Stotnika Amerike do morda manj znanega Human Torcha in drugih.

"V današnjem še preveč resničnem svetu je Red Scull (Rdeča Lobanja), najnevarnejši nasprotnik Stotnika Amerike, živ na velikem platnu, Oranžna Lobanja pa straši po Ameriki." Foto: Reuters

Za antologijsko zbirko Marvel: The Golden Age 1939–1949 je po prekinitvi sodelovanja s Spiegelmanom nov predgovor napisal urednik Marvelovih stripov Roy Thomas. Knjiga bo izšla septembra, stala pa bo približno 165 evrov. Foto: Marvel Comics

V svojem eseju je Spiegelman popisal, kako so "mladi judovski ustvarjalci prvih superjunakov izsanjali mitske - skoraj božanske - sekularne odrešenike", prek katerih so načenjali vprašanja svojega časa, na primer drugo svetovno vojno in obdobje velike recesije. Zapis je sklenil z mislijo: "V današnjem še preveč resničnem svetu je Red Scull (Rdeča Lobanja), najnevarnejši nasprotnik Stotnika Amerike, živ na velikem platnu, Oranžna Lobanja pa straši po Ameriki."

Potem ko je junija oddal svoj esej, so mu iz Folio Society sporočili, da skušajo njihovi partnerji pri projektu – založba Marvel Comics – "ostati apolitični" in zato "ne dovolijo, da bi njihove izdaje zavzele kako politično stališče". Od Spiegelmana so zahtevali, naj zadnji stavek umakne – in ker tega ni hotel storiti, njegovega predgovora niso vključili v knjigo. Namesto tega ga je objavil The Guardian.

"Vsi smo nemočni otroci, ki iščemo uteho pri superjunakih"

Stripar, ki trenutno politično klimo v svetu primerja z vzponom fašizma v tridesetih, je komentiral: "Sebe nikoli nisem imel za pretirano političnega človeka, vsaj v primerjavi z nekaterimi svojimi sopotniki. Toda ko so zahtevali, naj umaknem relativno neškodljivo pripombo o Oranžni Lobanji, sem ugotovil, da je bilo morda neodgovorno od mene, da sem se igrivo izrazil o hudi eksistencialni stiski, s katero smo prisiljeni živeti. Zato sem umaknil svoj predgovor."

"Mednarodni fašizem se spet vzpenja ... Zmeda, ki je sledila svetovnemu gospodarskemu zlomu leta 2008, nas je pripeljala do točke, ko se zdi, da je cel planet na pragu sesutja. Armagedon je nenadoma verjeten in vsi smo se prelevili v nemočne otroke, ki se bojijo višjih sil, kot si jih znajo predstavljati, ki uteho in odgovore iščejo pri superjunakih, ki letijo prek naših zaslonov in skozi kapelice naših sanj."

Šef Marvel Entertainmenta je vse kaj drugega kot "apolitičen"

Spiegelman svoj esej za britanski časnik konča s smotrno pripombo – opozori, da je direktor podjetja Marvel Entertainment, ameriški miljarder Isaac Perlmutter, "dolgoletni prijatelj Donalda Trumpa, neuradni, a vplivni svetovalec ter član predsednikovega elitnega kluba Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi. Perlmutter in njegova žena sta nedavno darovala 360 tisoč dolarjev (najvišjo dovoljeno vsoto) vsak za predsedniško kampanjo Oranžne Lobanje v letu 2020". Spiegelman je bil po lastnih besedah "še enkrat prisiljen spoznati, da je čisto vsaka stvar politična".

Ime Ika Perlmutterja, ki bojda Trumpu svetuje pri vprašanjih v zvezi z vojnimi veterani in je republikanskim političnim kampanjam daroval že milijone dolarjev, je v zadnjih dneh pogosto tarča kritik. Igralec Armie Hammer je prejšnji teden, ko so ljudje zaradi povezave z republikanskimi političnimi krogi množično napovedovali bojkot fitnesov verige Equinox, tvitnil: "Morda je zdaj primeren trenutek, da se omeni, da je eden od Trumpovih največjih finančnih donatorjev predsednik Marvel Entertainmenta (Isaac Perlmutter) .... Sam' pravim."