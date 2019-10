Na letošnji 25. izdaji sejma Sa(n)jam knjige v Istri bo v sklopu novega programa v ospredju ruska literatura.

Guzel Jahine, ki velja za najbolje prodajano pisateljico v Rusiji, bo v Pulju predstavila nov roman Moji otroci. Foto: AP

Direktorica Sejma v Puli Magdalena Vodopija je ob današnjem podpisu sporazuma povedala, da bo nov program puljskega knjižnega sejma pozornost usmeril na slovanske književnosti in kulture, nastale po padcu železne zavese, s katerimi se FSK ukvarja od leta 2004. Dodala je, da je bil program zasnovan s težnjo, da postane tradicionalen, trajen in pomemben del sejma.

Vrt književnosti

"S pogovornim imenom za vrt - đardin opozarjamo tudi na specifičnost območja Istre, ki znotraj slovanskega kroga živi svojo multietničnost. Program je zasnovan kot kraj, vrt, kjer raste slovanska literatura in kultura, prepletena s pogovori o sodobnih identitetah, estetikah in družbenih odnosih," so organizatorji sejma zapisali v sporočilu za javnost.

300 milijonov Slovanov pod skupno streho

Podpis sporazuma je potrdil namero dolgoletnega sodelovanja med sejmom in FSK, v sklopu katerega se bodo v Istri vsak december zbrali slovanski literati. Direktorica FSK Andreja Rihter je spomnila, da njihova mednarodna neprofitna institucija povezuje več kot 300 milijonov Slovanov v 13 državah.

"Naša temeljna naloga je izvajanje skupnih kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih projektov za spodbujanje znanja o slovanski kulturni dediščini in ustvarjalnosti. Zelo smo veseli, da smo svoje projekte na Hrvaškem nadgradili s tem produktivnim in kreativnim sodelovanjem s sejmom v Puli," je dejala Andreja Rihter. Izrazila je tudi veselje, da so uspeli s sejmom zasnovati program, ki omogoča nadaljnje raziskovanje slovanske sedanjosti.

Sejem Sa(n)jam knjige v Istri bo potekal od 5. do 15. decembra, njegova osrednja tema bo Mesto. Foto: Davor Lonzarič

Prva izvedba programa Slovanski đardin bo osredotočena na rusko literaturo. "Govorilo se bo v ruščini ter razpravljalo o ruski literaturi, ne le najsodobnejši, temveč tudi najbolj življenjski, s katero se bomo srečali prek pisanja Jevgenija Vodolazkina, Guzel Jahine in Sergeja Lebedeva. Omenjeni avtorji na Slovanski đardin prinašajo nekaj najodmevnejših in najpomembnejših literarnih del sodobne Rusije, ki dialoga ne motijo več s svojo preteklostjo, temveč povezujejo tako preteklost kot sedanjost," je dejala sodelavka sejma, rusistka in prevajalka, Ivana Peruško Vindakijević.

Guzel Jahine, ki velja za najbolje prodajano pisateljico v Rusiji, bo v Pulju predstavila nov roman Moji otroci, Vodolazkin hrvaški prevod romana Laurus, ki je sicer dostopen tudi v slovenščini, Lebedev pa roman Meja pozabe. Program bo obogaten še z razstavo fotografij Ruska jutra Jožeta Suhadolnika v puljski Mestni galeriji.