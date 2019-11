V četrtek bo na Foto: BoBo

Najbolj pestro dogajanje bo v četrtek na Dunajskem knjižnem sejmu, kjer bo svoja dela predstavilo več literatov: Drago Jančar bo predstavil svoj s kresnikom nagrajeni roman In ljubezen tudi, Aleš Šteger svoj umetniški projekt Na kraju zapisano, Mojca Kumerdej pa z malo Prešernovo nagrado ovenčan roman Kronosova žetev. V petek bo o svoji knjigi Pianistov dotik spregovoril še pisatelj in filozof Mirt Komel.

V torek in sredo bo pod vodstvom Žige X Gombača in Davida Kranjčana na voljo otroška delavnica, so sporočili iz slovenskega veleposlaništva v Avstriji, ki dogodke organizira v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS in Slovenskim kulturno-informacijskim centrom Skica na Dunaju.

Uvod v pestro dogajanje predstavlja nocojšnje odprtje razstave v Osrednji knjižnici na Dunaju, kjer bodo predstavljena nekatera dela pomembnejših slovenskih ilustratorjev založbe Mladinska knjiga, ki ji bo sledil koncert po zasnovi Boštjana Gombača, ki ga spremljajo Andraž Mazi (kitara, banjo), Blaž Celarec (bobni), Jošt Drašler (bas), Severa Gjurin (petje) in Metod Banko (petje).

Mednarodni knjižni sejem je s približno 300 dogodki najpomembnejša literarna prireditev v Avstriji.