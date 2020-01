"Nisem Bob Dylan. Ne morem se usesti za mizo in stoično napisati pesmi, ki bi ubesedila, kaj se dogaja v svetu. Lahko pa ustvarim močen vtis o tem, kaj čutim v zvezi s tem." Foto: AP

Besedilo, v katerem je popisana Bowiejeva kariera, od začetkov v anonimnosti do vzpona v sam vrh svetovne glasbe, podpisujeta Michael Allred in Steve Horton, vizualni del za stripovski album pa je ustvarila Laura Allred.

Angleški naslov novoizdanega stripovskega albuma je Bowie: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams. Foto: Amazon

Angleški naslov novoizdanega dela je Bowie: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams in je izšel v torek, le nekaj dni pred četrto obletnico njegove smrti. Tik pred smrtjo, na svoj rojstni dan januarja 2016, je Bowie sicer izdal svoj zadnji album, naslovljen Blackstar.

V več kot 50-letni karieri se je zapisal v zgodovino popglasbe kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov ‒ od glamrocka, popa do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. Med njegove najbolj znane pesmi spadajo Let's Dance, Heroes in Life on Mars, s svojo glasbo je nastopil tudi v filmu Mi, otroci s postaje ZOO.

Kot so spomnili pri založbi ob izidu stripa, je bil Bowie za čas življenja sodobna popkulturna ikona, ki je s svojo glasbo in videzom osvajal nove in nove generacije oboževalcev. Po smrti se je njegov kult še okrepil.

Več kot 140 milijonov izvodov albumov

Bowie je bil izjemen glasbenik, hkrati pa tudi vizualni performer, katerega podoba je vselej mejila na nadrealizem. Tako je posebno mesto v biografiji dobil tudi njegov glamrock alter ego Ziggy Stardust. Prodal je več kot 140 milijonov izvodov albumov, v Veliki Britaniji je deset njegovih albumov doseglo platinasto naklado, enajst zlato in osem srebrno, v ZDA pa pet platinasto in sedem zlato naklado. Za svoje delo, tako glasbeno kot igralsko, je prejel številne nagrade, med njimi sta tudi dva grammyja in trije briti.

Bowie je 6. februarja 1996 nastopil tudi v Ljubljani. Foto: Reuters

Bowie, ki je živel v ZDA, se je rodil leta 1947 kot David Robert Jones v Brixtonu, nad glasbo pa se je začel navduševati že kot otrok. Umetniško ime si je nadel leta 1965. Svoj prvi album, naslovljen David Bowie, je izdal leta 1967, njegova prva velika uspešnica Space Oddity, v kateri je predstavil legendarnega astronavta Majorja Toma, ki se je potem pojavil v več njegovih skladbah, pa je izšel leta 1969.

Veliki preboj na glasbeni sceni je pomenil album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ki ga je izdal leta 1972, z njim pa "predstavil" svoj alter ego Ziggyja Stardusta. Ravno ta ima tudi posebno mesto v novo izdani biografiji.