Ustanovil je revijo Književnik in bil urednik založbe združenja srbskih književnikov ter Kuće poezije, ki je podeljevala mednarodno književno nagrado Evropski atlas lirike. Foto: fotoarhiv UVKF

Naziv ambasadorja je dobil za večletno posredovanje slovenske literature v Bosni in Hercegovini in Republiki Srbski oz. vzpostavljanje slovensko-srbsko-bosansko-hercegovskih književnih stikov. Dodelili so mu ga, ko je leta 2014 postal Pretnarjev nagrajenec na velenjskem mednarodnem Lirikonfestu.

Rodil se je leta 1948 v Usorcih pri Sanskem Mostu v Bosni in Hercegovini. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je zaključil študij srbskega ter hrvaškega jezika in književnosti ter še bibliotekarstva.

Leta 2014 kot Pretnarjev nagrajenec na velenjskem mednarodnem Lirikonfestu. Foto: fotoarhiv UVKF

Je avtor več odmevnih pesniških zbirk, romanov in kratkih zgodb, prevedli so jih v vrsto evropskih jezikov, so sporočili iz Velenjske knjižne fundacije. Njegov roman Trobentač soške fronte iz lanskega leta nekateri primerjajo s slovitim romanom Vojna in mir Leva Tolstoja. Zanj je gradivo črpal iz pogovorov z ljudmi, ki so se v prvi svetovni vojni na soški fronti bojevali na različnih straneh bojnih jarkov.

V slovenščini lahko med drugim beremo izbor njegove poezije Pajek je slepa pega in roman Scabiosa trenta. Kecman je prevajal iz ruščine in slovenščine. Uredil je več antologij in v srbščino prevedel na desetine del slovenskih avtorjev,

Ustanovil je revijo Književnik in bil urednik založbe združenja srbskih književnikov ter Kuće poezije, ki je podeljevala mednarodno književno nagrado Evropski atlas lirike. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim dvakrat nagrado za najboljšo knjigo Kočićevo pero.

Spodaj lahko preberete njegovo pesem Kocka.

Ta kocka ni imela vrat

Ta kocka ni imela praga niti drugih odprtin za vstop

Ta kocka je zaprta kocka v kateri prebiva glas



Ne bi se smel oglasiti na ta klic



To je kocka

ima vse strani enake

ne bi se smel oglasiti na ta klic od znotraj

ne ne ne ne



Ta glas je pijavka

Ta glas ni ptica čeprav se samo pretvarja



Kocka zapira svet