Jesper Juul (1948–2019). Foto: Mladinska knjiga

Juul je vrsto let trpel zaradi bolečin, proti katerim tudi zdravila niso pomagala. "Boril se je sedem let, zdaj je omagal," je ob potrditvi žalostne vesti dejal Mathias Voelchert, ustanovitelj in vodja organizacije Familylab Nemčija.

Jesper Juul, ki je spadal med vodilne strokovnjake s področja družinske terapije, je napisal številne priročnike za vzgojo otrok, med drugim Kompetentni otrok. Bil je soustanovitelj slavnega Kemplerjevega inštituta, največjega in najstarejšega evropskega središča za podiplomsko izobraževanje, usposabljanje in supervizijo družinskih terapevtov. Leta 2004 je ustanovil organizacijo Familylab International, ki se je posvečala svetovanju staršem pri vzgoji otrok. Izpostavo ima tudi v Sloveniji – Familylab Slovenija deluje v okviru zasebnega zavoda Inštitut za sodobno družino Manami, ki je bil ustanovljen leta 2008.

Juul je v središče vzgojnega pristopa postavljal načelo enakopravnosti, ki predvideva, da imajo otroci in šibkejši iste pravice kot drugi v družbi. "Obveza močnejših je, da poskrbijo za šibkejše, da jih ne izkoriščajo ali slabo ravnajo z njimi," je o Juulovem delu dejal Voelchert.