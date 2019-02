Že v svojih zgodnjih delih je obravnavala tematiko preseljevanja in integracije v družbo. Foto: EPA

V proznem delu Mali otok se loteva vprašanja migracij in iskanja posameznikove identitete v multikulturnem okolju.

Prevpraševanje identitete in pripadnosti

Pri založbi Headline Publishing Group so zapisali, da njeni romani "v svojem prevpraševanju identitete in pripadnosti morda še nikdar niso bili pomembnejši in ustreznejši". Dodali so, da je veljala za prvo temnopolto britansko avtorico, ki je dosegla uspeh tako pri kritikih kot tudi pri bralcih.

V svojem četrtem romanu Mali otok prikazuje življenje zakonskega para z Jamajke. Foto: felix.si

Hči priseljencev z Jamajke se je pisanju začela posvečati v svojih tridesetih, potem ko je končala tečaj kreativnega pisanja. Že v svojih zgodnjih delih je obravnavala tematiko preseljevanja in integracije v družbo.

Dogajanje je postavljeno v leto 1948

V svojem četrtem romanu Mali otok prikazuje življenje zakonskega para z Jamajke, ki se je izselil v Veliko Britanijo. Dogajanje je postavljeno v leto 1948, ki je bilo prelomno tako za britansko zgodovino, ki se je še spoprijemala s posledicami druge svetovne vojne, kakor tudi za pisateljičine starše, saj je sovpadalo z njunim prihodom v Veliko Britanijo.

Za roman je med drugim prejela nagrado whitbread, ki je namenjena ustvarjalcem Velike Britanije in Irske, in britansko nagrado orange.

Njen roman Dolga pesem, ki je prav tako dostopen v slovenskem prevodu, pa je bil med nominiranci za nagrado man booker.

Novico o smrti je v petek sporočil njen založnik.