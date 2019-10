Sara Danius (1962–2019). Foto: Reuters

Njen odstop je sledil razkritju spolnega škandala, ki je akademijo močno pretresel, zaradi česar lani niso podelili nagrade za književnost. Pred tem pa so v času njenega vodenja Nobelovo nagrado med drugim podelili beloruski novinarki Svetlani Aleksijevič in ameriškemu glasbeniku Bobu Dylanu.

Iz literarne kritike v akademske vode

Daniusova je na karierno pot stopila kot literarna kritičarka, nato pa se je osredotočila na akademsko kariero in delovala na stockholmski univerzi. Švedski akademiji se je pridružila leta 2013, dve leti pozneje pa je postala njena stalna sekretarka. Že v naslednjem letu je naznanila, da je zbolela za rakom dojk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odstopi članov akademije, ki so sledili škandalu

V novembru 2017 pa so se začeli nad akademijo zgrinjati temni oblaki, ko je švedski časopis Dagens Nyheter objavil izjave 18 žensk, ki so Jean-Clauda Arnaulta, moža članice akademije Katarine Frostenson, obtožile spolnega nadlegovanja. Posledično so ga lani obsodili na dve leti zapora.

Sara Danius je bila prva ženska na čelu Švedske kraljeve akademije od njene ustanovitve leta 1786. Foto: EPA

Škandal je privedel do odstopov več članov akademije, med katerimi je bila torej tudi Sara Danius. Zaradi teh odstopov so preložili tudi razglasitev prejemnika Nobelove nagrade za literaturo za leto 2018.

Ta četrtek so tako razglasili nagrajenca tako za leto 2018 kot za leto 2019. Prvo prejme poljska pisateljica Olga Tokarczuk, drugo pa avstrijski pisatelj Peter Handke, s čimer so pri številnih sprožili veliko ogorčenja in kritik, saj je književnik velik zagovornik Slobodana Miloševića.

Nestrinjanje z odločitvijo akademije

Kot poroča Freie Presse, je Daniusova še marca letos kritizirala odločitev akademije, da letos podeli tudi nagrado za lani. Po njenem mnenju bi se morali iz spoštovanja do teh 18 žensk odločiti, da nagrade za leto 2018 ne podelijo. "Tako bi si ljudje lahko zapomnili, da se je tudi dejansko nekaj zgodilo," je dejala takrat.

Na akademiji pa so ob smrti nekdanje kolegice zapisali: "Vse, kar je počela, sta zaznamovala redka trdnost in sijaj."